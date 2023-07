Diese Marke hinterlässt Spuren – Spülmaschinentabs bei Stiftung Warentest

Von: Pauline Wyderka

In Ausgabe 8/2023 testet Stiftung Warentest Spülmaschinentabs. Während Discounter-Produkte glänzen, schmieren bekannte Marken ab. Lesen Sie hier mehr:

Spülmaschinen sind doch was Feines: Dreckiges Geschirr rein, Knopf drücken, sauberes Geschirr raus. So zumindest, wenn alles funktioniert – und die Spülmaschinentabs gute Arbeit leisten. Doch auch bei Spülmaschinentabs ist nicht alles Gold, was glänzt. Ausgerechnet Discounter-Tabs putzen teure Marken weg.

HEIDELBERG24 verrät, welche Spülmaschinentabs bei Stiftung Warentest gut abschneiden – und welche Marke Besteck ruiniert.

Im Test vertreten ist alles vom Discounter-Produkt zur zertifizierten Öko-Ware. Für den Test werden eigens elf Schmutzarten auf Teller und Bleche aufgetragen sowie Teeränder an Tassen hinterlassen. (paw)