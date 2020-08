Brisanter Vorwurf: Corona-Tests bei dm „Kundentäuschung"? Drogeriekette zieht Konsequenz

Zoff in Österreich

Die Drogerie-Kette dm hat ihr Sortiment um Corona-Schnelltests erweitert - das Ergebnis soll in nur 72 Stunden da sein. Einer Behörde fiel allerdings etwas auf.

Der Drogeriemarkt dm hat einen Corona-Schnelltest aus seinem Sortiment genommen.

hat einen aus seinem Sortiment genommen. Eine Behörde hatte das Produkt wegen möglicher Kundentäuschung beanstandet.

beanstandet. Auch bei einer Konkurrenz-Kette gab es einen gleich gelagerten Fall.

Wien - Nicht nur in Kliniken, Arztpraxen oder Drive-In-Teststationen kann man inzwischen untersuchen lassen, ob man sich mit dem Sars-CoV-2-Virus* angesteckt hat. Es gibt inzwischen auch Corona-Tests* für den Hausgebrauch. Ein solches Produkt nahm die Drogerie-Kette dm in Österreich in ihr Online-Sortiment auf - und schon kurz darauf wieder heraus. Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) in Wien hatte Mängel festgestellt, wie die österreichische Zeitung Kurier zuerst berichtete.

Mangelhafte Corona-Tests im Sortiment dm

Es handelte sich dabei um einen PCR-Test des Herstellers Novogenia. Für einen solchen Schnelltest benötigt es einen Rachenabstrich. Der Corona-Test wurde nur über den Versandhandel verkauft, damit möglicherweise Infizierte nicht andere Menschen anstecken. Die Funktionsweise ist folgendermaßen: Die Kunden entnehmen mit dem mitgelieferten Wattestäbchen eine Speichelprobe, die sie dann im speziell dafür gefertigten Behälter an ein Labor schicken. Binnen 72 Stunden sollen sie über das Testergebnis per E-Mail informiert werden. Kostenpunkt: 119 Euro plus 10 Euro Porto für den Transport von medizinischem Gut.

Große Drogerie-Kette nimmt Corona-Test aus dem Angebot - Bundesamt mit Beschwerde

Der Haken an dem Corona-Schnelltest, den die dm-Drogerien anboten: Auf den Verpackungen stand „behördlich anerkannt“. Kunden könnten durch diese Aussage getäuscht werden, befand das BASG. Dem Kurier zufolge habe Novogenia die beanstandeten PCR-Tests zurückgezogen und will die Vorwürfe nun prüfen. Ersatz für Kunden, die bereits einen ihrer Tests genutzt hätten, geben es demnach nicht. Die Begründung eines dm-Sprechers: Die Beanstandung betreffe nur die Kennzeichnung, nicht die Qualität des Produkts. „Wir hoffen, dass die Tests in wenigen Tagen wieder im Webshop verfügbar sind.“

Mängel bei Corona-Tests in Drogeriemarkt: Weiterer Fall bei Rewe-Drogerie

Wie das Portal Chip inzwischen erfuhr, versah der Hersteller Lead Horizon die Verpackung seines Corona-Schnelltests mit einer ähnlichen Aussage - auch hier folgte eine Beschwerde des BASG. Die Rewe-Drogerie Bipa in Österreich hatte den Test im Angebot. In Deutschland gibt es aktuell keine Filialen der Kette. (frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

