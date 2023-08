„Pooaaahhhh danke“: Edeka-Mann zeigt Dosen-Trick, den Mitarbeiter kennen – Kunden aber eher nicht

Von: Armin T. Linder

Teilen

Ein Edeka-Mann hat einen Dosen-Trick präsentiert, der vielen Mitarbeitern geläufig ist. Die Reaktionen fallen gespalten aus – von gelangweilt über dankbar bis kritisch.

Herne - Die meisten Postings von Supermärkten in den Online-Netzwerken richten sich an ihre Kunden. Eine Filiale aus Herne in NRW ging vor ein paar Monaten aber mal einen anderen Weg: Ein Mitarbeiter zeigte bei TikTok einen Trick für „alle, die im Einzelhandel arbeiten“. Dieser spare „Zeit und Mühe“. Tatsächlich wirkt der Kniff auf den ersten Blick brillant – und auch normale Endverbraucher könnten davon profitieren.

Edeka-Mann zeigt Mitarbeiter-Trick bei Dosen-Palette

In Plastikfolie verpackte Dosen-Paletten zählen zum Alltag von Supermarkt-Angestellten. Aber auch viele Kunden könnten schon damit zu tun gehabt haben. Die meisten Laien reißen die Folie mit den Fingern runter – das macht keinen Spaß und kostet Kraft und Zeit. Der Edeka-Mann zeigt nun anhand einer 24er-Packung Red Bull, wie es anders geht. Und kommt innerhalb von neun Sekunden an die Dosen: Palette auf den Kopf stellen, mit einem Teppichmesser ein X in die Folie unten schneiden, noch mal stürzen, die Folie löst sich von selbst, fertig! Hier sehen Sie‘s im TikTok-Video:

Supermarkt-Angestellte kennen den Trick längst – „Lernt man einfach an Tag 1“

Für viele Menschen aus der angestrebten Zielgruppe des Videos - nämlich Supermarkt-Mitarbeiter – ist der vermeintliche Clou ein ururalter Hut. „Als ich in der Getränkeabteilung angefangen hab, war das der erste Trick, den man mir beibrachte“, „Das wurde mir schon im 1. Lehrjahr beigebracht! 2006!!!“, „Der Trick ist 100 Jahre alt“, „Hab ich 1987 während meiner Ausbildung bei HL gelernt“, „Lernt man einfach an Tag 1“ und „Der Trick ist schon soooooo alt. Das hab ich schon vor 40 Jahren mit 17 in der Lehre gemacht“, gähnen sie.

Doch es gibt auch TikTok-Nutzer, denen der Trick noch gar nichts sagte. Mutmaßlich sind auch normale Supermarkt-Kunden drunter. „Brauch ich auch zu Hause bei meinem Konsum“, schreibt etwa eine Person und wird es wohl ausprobieren, wenn sie mal wieder eine ganze Palette Dosen auf einmal kauft. „Pooaaahhhh danke“, „Oh danke, endlich einfacher“, „Ohhh… wenn ich das früher gewusst hätte“ und „Der Trick ist wirklich genial“, zeigen sie sich verblüfft. Ob es dankbare Supermarkt-Angestellte oder Kunden sind, bleibt im Einzelnen unklar.

Dosen-Trick mit Vorsicht anzuwenden: Es droht eine Sauerei

Es gibt allerdings auch Gründe, die gegen den Zeitspar-Trick sprechen: Es droht eine Sauerei! „Aber aufpassen, nicht zu weit reinschneiden… sonst geht der Unterboden kaputt und die Dosen fallen runter“, „Arbeite bei Rewe und bekomme es nie hin, mache die Dosen immer kaputt“ und „Einmal bei einer Cola Palette in die Cola geschnitten, war nicht so lustig“, mahnen sie. Insofern sollten es Neulinge doch lieber gaaaaaanz vorsichtig versuchen, wenn überhaupt. Zumal beim Umgang mit einem Teppichmesser auch noch Verletzungen passieren können. „Bei meiner Tollpatschigkeit schneide ich entweder den Karton durch oder hau beim Umdrehen schon die Dosen in der Gegend umher“, heißt es in einem Kommentar.

Für manche Supermarkt-Kunden ist das Video aber erhellend. Sie erfahren, wie im Supermarkt eigentlich die Dosenpaletten vom Plastik befreit werden. Und auch einen möglichen Grund, warum ihnen der Doseninhalt um die Ohren spritzt. Denn im Video geht der Edeka-Mann ganz schön schwungvoll vor. Mit potenziellen Folgen für alle, die danach die Büchsen öffnen. Die Nutzer schreiben: „Und wir wundern uns, wo die Kohlensäure ist“, „Deswegen hab ich keine Kohlensäure drin“, „Hoffe, ihr schüttelt kohlensäurehaltige Getränke nicht so“ und „Deswegen hab ich nie Kohlensäure.“ Eine Userin meint: „Ich bin dann garantiert diejenige, die sich vor einem wichtigen Termin eine der geschüttelten Dose kauft und die draußen gleich aufmacht.“ Auch eher nur für Mitarbeiter gedacht ist ein Kniff am Tiefkühlregal, der für großes Aufsehen sorgte. (lin)