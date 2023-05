Persil, Somat & Co: Waschmittel-Hersteller Henkel will Preise erhöhen

Von: Stella Henrich

Der Markenhersteller Henkel kündigt an, die Preise für seine Waschmittel zu erhöhen. Sollten die Händler die Preispolitik nicht akzeptieren, droht Ärger. Das Nachsehen haben mal wieder die Verbraucher.

Düsseldorf ‒ Henkel ist Hersteller von Persil, Weißer Riese, Spee, Vernel, Perwoll und Der General. Auch das Pril-Spülmittel für die Küche und die Schwarzkopf-Kosmetika-Sparte gehören zum Sortiment des Markenherstellers aus Düsseldorf. Produkte, die jeder Verbraucher kennt und schon mal beim Drogeriemarkt dm oder Rossmann mitgenommen hat. Nun kündigt Henkel-Chef Carsten Knobel Preiserhöhungen für die Produkte aus seinem Hause an. „Ja, wir müssen in bestimmten Bereichen und Kategorien die Preise weiter erhöhen“, sagt Knobel im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung (SZ). Als Grund führt er erneut die gestiegenen Materialkosten an. Binnen zwei Jahren sind diese Kosten laut Knobel insgesamt um drei Milliarden Euro gestiegen.

Waschmittel-Hersteller kündigt Preiserhöhungen an: Henkel bedient in jedem Preissegment Kundenwünsche

„Würden wir die Preise nicht erhöhen, würde die Profitabilität des Unternehmens erodieren. Und dann fehlen uns die Mittel für Innovationen und Investitionen“, so Knobel in der SZ. Dafür nimmt der Konzernchef sogar in Kauf, dass einige Handelsketten wie beispielsweise Rewe, Kaufland und Lidl oder bei Verbrauchern weiterhin beliebte Drogeriemärkte darauf verzichten, die Henkel-Marken in ihre Verkaufsräume zu stellen. „Wenn einzelne Händler unsere Konditionen nicht akzeptieren wollen, liefern wir manchmal nicht mehr“, erklärt Knobel. Henkel gehört weltweit zu den führenden Markenherstellern.

Henkel bedient nicht nur das teure Premiumsegment wie Persil im Handel. Auch Billigmarken stehen in den Regalen, auf die Verbraucher als alternative Waschmittel zurückgreifen können, deshalb landen Henkel-Produkte in den Einkaufswagen vieler unterschiedlicher Haushalte. Dabei verfolgt Carsten Knobel eine klare unternehmerische Strategie. Der Fokus liegt dabei auf Wachstum und Marktpotential in den Bereichen Wasch- und Reinigungsmittel sowie Kosmetik. Das Geschäft mit Mund- und Hautpflege und mit Lufterfrischern wurde bereits verkauft. Bis Ende des Jahres sollen weltweit etwa 2000 Arbeitsplätze im Vertrieb und der Verwaltung wegfallen.

Der Markenhersteller Henkel plant seine Preise zu erhöhen. Bekannt ist er unter anderem für das Waschmittel Persil. © Rolf Vennenbernd/dpa

Eben ist Henkel in den Waschmittelmarkt in Neuseeland eingestiegen, berichtet die Lebensmittelpraxis und werde damit führender Anbieter in der Region „down under“ und Neuseeland.

Waschmittel-Hersteller Henkel: Auch bei anderes Herstellern und Händlern herrscht Eiszeit

Schon heute suchen Verbraucher vergebens nach dem Artikel „Weißer Riese“ im Drogeriemarkt. Manches Waschpulver finden Verbraucher mittlerweile zu einem deutlich höherem Preis in den Regalen wieder. Offenbar ist der Ärger über die Preise zwischen Herstellern und den Handelsbetrieben in vollem Gange. Auch beim Supermarkt Edeka und Mars herrscht Eiszeit. Seit Monaten fehlen Süßigkeiten, Kaugummis oder Tiernahrung des US-Konzerns in den Regalen von Deutschlands größter Supermarktkette. Auch Rewe-Händler fühlen sich von Herstellern erpresst.

Verschaukelt durften sich auch die Verbraucher bei der Pril-Mogelpackung fühlen, die von der Verbraucherzentrale Hamburg ausfindig gemacht wurde. Doch dafür hatte die Henkel-Pressestelle ein Antwort parat. Kurz gesagt: Für die Preise sind die Händler verantwortlich. Hersteller geben nur eine Empfehlung.

