Lidl senkt dauerhaft Preise bei Eigenmarken: Diese 39 Produkte sind nun günstiger

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Schöne Überraschung an der Supermarktkasse: Lidl senkt erneut dauerhaft Preise von Produkten aus dem Eigenmarkensortiment. Insgesamt 39 Artikel sind nun günstiger.

Bad Wimpfen – Die beängstigend kletternden Preise in den Supermärkten haben nun möglicherweise ihren Höhepunkt überschritten, denn die Discounter beginnen, die Preise für zahlreiche Produkte wieder zu senken. Nachdem Supermärkte und Discounter wie Aldi, Edeka, und Rewe zunächst zahlreiche Molkereiprodukte vergünstigte, und auch in vielen Supermärkten die Kaffeepreise deutlich gesunken sind, kündigt Lidl jetzt deutliche Preissenkungen im Eigensortiment an.

Lidl Kunden Symbolfoto © mix1/Imago, Martin Wagner/Imago; Collage: RUHR24

Lidl senkt dauerhaft Preise bei Eigenmarken: Diese 39 Produkte sind nun günstiger

Verbraucher können endlich wieder aufatmen. Nachdem Nahrungsmittel laut Statistischem Bundesamt (StBA) im vergangenen Jahr im Schnitt 14,9 Prozent, vereinzelt jedoch bis zu erschreckende 25,3 Prozent (Molkereiprodukte und Eier) teurer geworden sind, scheint der Aufwärtstrend endlich gestoppt. Nachdem es vor kurzem einen Preissturz bei Aldi und Kaufland gab, erklärte der Discounter Lidl, der gerade ein neues Ampel-System für Kunden einführte, Preissenkungen für 39 Eigenmarkenartikel.

Lidl, Aldi, Edeka und Co. – das steckt hinter den Abkürzungen der Namen Fotostrecke ansehen

Toilettenpapier, Waschmittel, Öl: Lidl senkt Preise von 39 Produkten deutlich

Ab sofort profitieren Kunden von den folgenden Preissenkungen: Das Ultra Plus Colorwaschmittel „Formil“ Power kostet jetzt 4,89 Euro statt 5,29 Euro. Sonnenblumenöl der Eigenmarke „Vita D‘or“ ist für 1,79 Euro statt 1,99 Euro erhältlich. Das Toilettenpapier „Floralys“ kostet ab sofort 4,45 Euro anstelle von 5,05 Euro. Der Preis des Blütenhonigs „Maribel“ wurde von 3,79 Euro auf 3,19 Euro gesenkt.

Auf Anfrage der HNA von IPPEN.MEDIA erklärt Lidl, dass diese 39 Produkte ab sofort günstiger angeboten werden:

Geschirrspülmittelkonzentrat: 95 Cent statt 1,15 Euro

Kalkstopp-Tabs: 3,25 Euro statt 3,45 €

Geschirrreiniger Pulver: 2,95 Euro statt 3,15 Euro

Geschirrreiniger Tabs Classic Power: 2,99 Euro statt 3,19 Euro

Geschirrreiniger Tabs Multi Active All in 1: 3,95 Euro statt 4,35 Euro

MGR Tabs All in One Lemon: 4,55 Euro statt 4,89 Euro

Nature Reinigerspray: 1,25 Euro statt 1,49 Euro

Rohrreinigergel: 1,25 Euro statt 1,35 Euro

Glasreiniger: 95 Cent statt 1,25 Euro

Universalreiniger: 1,45 Euro statt 1,55 Euro

Ultra Plus Vollwaschmittel: 4,89 Euro statt 5,29 Euro

Ultra Plus Colorwaschmittel Power: 4,89 Euro statt 5,29 Euro

Waschmittel 3in1 Caps: 4,45 Euro statt 4,95 Euro

Spezialwaschmittel Black und Sport: 1,99 Euro statt 2,25 Euro

Spezialwaschmittel Wolle + Color: 2,65 Euro statt 2,99 Euro

Voll-/Colorwaschmittel: 3,25 Euro statt 3,55 Euro

WC-Stein: 95 Cent statt 1,25 Euro

WC-Stein flüssig: 95 Cent statt 1,25 Euro

Maschinenreiniger flüssig: 1,45 Euro statt 1,65 Euro

Vollwaschmittel 80 WL: 10,99 Euro statt 11,99 Euro

Colorwaschmittel 80 WL: 10,99 Euro statt 11,99 Euro

Badreiniger: 95 Cent statt 1,15 Euro

Hygienespray: 1,45 Euro statt 1,65 Euro

Toilettenpapier 3lagig 10x200 Blatt: 3,59 statt 4,05 Euro

Toilettenpapier 3lagig 10x220 Blatt: 3,95 Euro statt 4,45 Euro

Toilettenpapier 4lagig 10x180 Blatt: 4,45 Euro statt 5,05 Euro

Flächendesinfektionstücher Biozid: 69 Cent statt 75 Cent

Toilettenpapier 3-lagig Recycling: 2,45 Euro statt 2,95 Euro

Mayonnaise 80%: 1,85 Euro statt 1,99 Euro

Remoulade 65%: 1,85 Euro statt 1,99 Euro

Sonnenblumenöl: 1,79 Euro statt 1,99 Euro

Rapsöl: 1,59 Euro statt 1,85 Euro

Honig, cremig: 2,99 Euro statt 3,99 Euro

Honig, flüssig: 3,19 Euro statt 3,59 Euro

Honig Bio, cremig/flüssig: 3,99 Euro statt 4,59 Euro

Honig Bio, Spender: 2,79 Euro statt 2,99 Euro

Blütenhonig, 500 g, Spender: 3,19 statt 3,79 Euro

Waldhonig 500 g, Spender: 3,19 Euro statt 3,79 Euro

„Entspannung auf Rohstoffmärkten“: Lidl gibt gesunkene Preise an Verbraucher weiter

Lidl gibt damit „den Effekt der Entspannung auf vereinzelten Rohstoffmärkten“ an seine Kunden weiter, wie der Konzern erklärte. Bereits Anfang dieses Jahres senkte der Discounter die Preise von insgesamt 1.300 Produkten. Zudem will der Discounter Lidl vor allem die Preise von bestimmten Produkten deutlich reduzieren – dazu gehören vor allem pflanzliche Produkte.