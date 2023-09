Energiesparen im Haus: Licht ausschalten häufig nicht sinnvoll – 3-Minuten-Regel kann helfen

Von: Bjarne Kommnick

Wer das Licht ausschaltet, spart damit in vielen Fällen keine Energie. Entscheidend ist, wie lange es dunkel bleibt. Ab wann lohnt es sich, den Schalter zu drücken?

Frankfurt – Die Frage nach Strom ist in den vergangenen Monaten so wichtig geworden, wie selten zuvor. Steigende Energiekosten haben das Bewusstsein von Verbrauchern in der Krise gestärkt, immerhin droht fast jedem fünften Haushalt wegen der Energiekosten eine Überschuldung. Auch der Klimawandel bringt immer mehr Menschen dazu, auf einen übermäßigen Stromverbrauch zu verzichten. Doch besonders beim Licht in den eigenen vier Wänden machen dabei viele – die eigentlich nur sparen wollen – einen häufigen Fehler.

Häufiger Fehler beim Energiesparen: Licht ausschalten lohnt sich häufig nicht

Wer in seinem Haus oder seiner Wohnung einen Raum verlässt, denkt sich dabei wohl nicht selten, dass es Energie sparen könnte, das Licht hinter sich auszumachen. Besonders wer länger den Raum verlässt, hat damit auch vollkommen recht. Wer jedoch nur für wenige Minuten aus dem Zimmer ist, das Licht ausmacht, anschließend zurückkehrt und das Licht wieder einschaltet, verbraucht damit in vielen Fällen mehr Strom als würde das Licht in dieser Zeit durchgängig laufen. Das berichtet das Verbraucherportal chip.de.

Maßgeblich sei dafür die Art der Glühbirne und der Zeitraum. Denn insbesondere die herkömmliche Glühbirne würde eine Anfangsenergie benötigen, um aktiviert zu werden: der sogenannte Einschaltstrom. Zwar sind die Glühbirnen schon einige Zeit von der EU verboten, jedoch dürften sich noch bis heute viele dieser Art in den deutschen Haushalten verstecken.

3-Minuten-Regel kann helfen: Ab wann lohnt es sich, das Licht auszuschalten?

Wer also trotzdem noch die herkömmlichen Glühbirnen nutzt, sollte das Licht nur ausmachen, wenn er sich sicher ist, länger als drei Minuten aus dem Raum zu sein. Denn solange müsste die Glühbirne leuchten, um die Energie des Einschaltstroms zu übersteigen. Wer jedoch länger als 180 Sekunden das Zimmer verlässt und das Licht ausschaltet, darf von sich behaupten, etwas Strom gespart zu haben.

Bei Energiesparlampen ist die Energie für den Einschaltstrom sogar noch deutlich höher im Vergleich zur Betriebszeit. Wer auf Glühbirnen dieser Art setzt, sollte das Licht nur ausschalten, wenn die Abwesenheit in dem Raum länger als fünf Minuten beträgt. Erst ab der sechsten Minute wird mehr Energie für das Leuchten als für das bloße Einschalten benötigt.

LED-Lampen verbrauchen 90 Prozent weniger Energie als Glühbirnen

Ein ähnlicher Effekt gilt auch für die immer häufiger verwendeten LED-Lampen, die in der Regel 90 Prozent weniger Energie als herkömmliche Glühbirnen und 70 Prozent weniger als Halogenlampen verbrauchen würden. Zwar gilt auch hier das Gesetz des Einschaltstroms, jedoch ist dieser Effekt nur minimal bei LEDs.

Ein störender Effekt könnte dabei jedoch sein, dass viele LED-Lampen einen Helligkeitsübergang beim Einschalten haben. Das könnte bei einem häufigen An- und Ausschalten des Lichtes als störend empfunden werden, auch wenn in diesem Fall etwas Energie damit gespart werden könnte. Auch mit dem Energiekosten-Rechner lassen sich mögliche Entlastungen errechnen.