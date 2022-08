Energiepauschale zur Seite legen: Tipps, wie man die 300 Euro sinnvoll spart

Von: Jason Blaschke

Teilen

Die Energiepauschale (Symbolbild) kann entweder gleich ausgegeben oder aber als finanzieller Puffer angespart werden. © Friso Gentsch/dpa

Wer die Energiepreispauschale zur Seite legt, schafft sich für 2023 einen finanziellen Puffer. Lesen Sie hier, wie man die 300 Euro sinnvoll anlegt:

Mehr zum Thema Energiepauschale aufs Sparbuch: Tipps, wie man die 300 Euro sinnvoll anlegt

Die teuren Energiepreise, aber auch die Kosten für einfachste Alltags-Produkte wie Lebensmittel oder auch Kraftstoffe belasten bei vielen Verbrauchern in Deutschland die Haushaltskasse. Um die Energiekrise zumindest etwas abzufedern, wurde von der Ampel-Koalition ein Entlastungspaket mit 9-Euro-Ticket, Tankrabatt und einer einmaligen Energiepreispauschale (EPP) in Höhe von 300 Euro auf den Weg gebracht.

HEIDELBERG24 verrät, welche Spar-Optionen sich am besten für die Energiepauschale eignen.

Ticket und Tankrabatt laufen zum 31. August aus, die EPP soll ab September ausbezahlt werden. Einen Anspruch haben aber nur die Verbraucher, die ein aktives Arbeitsverhältnis nachweisen können. Wie sie die 300 Euro einsetzen, bleibt ihnen überlassen. Eine Option ist, die 300 Euro zur Seite zu legen, um für die Energie-Nachzahlung 2023 einen Puffer zu haben. Dafür bieten sich verschiedene Anlagemöglichkeiten an, etwa das klassische Sparbuch. (jsn)