600 Euro Energiepreispauschale: Doppelte Auszahlung - was Betroffene tun müssen

Von: Nadja Austel

Die Energiepauschale kommt für viele Deutsche im September mit dem Gehalt aufs Konto. Manche Personengruppen könnten sie sogar doppelt erhalten.

Berlin – Angesichts der stark steigenden Preise im Alltag hat die Bundesregierung mit dem Entlastungspaket 2022 einige finanzielle Hilfen für die Bürger auf den Weg gebracht. Da die Energiepreise seit dem Ukraine-Konflikt konstant steigen, zählt dazu auch die sogenannte Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Bestimmte Personengruppen profitieren von den Entlastungspaketen besonders stark, wie eine einer Beispielrechnung anhand der Angaben des Finanzministeriums zeigt.

Arbeitnehmer, die am 1. September 2022 in einem Arbeitsverhältnis stehen, bekommen die Pauschale voraussichtlich mit der Lohnzahlung im September automatisch ausgezahlt. Bei kleineren Arbeitgebern, die ihre Lohnsteuer-Anmeldung vierteljährlich oder jährlich abgeben, könnte die Energiepauschale auch erst im Oktober überwiesen werden, berichtet Business Insider. Die Auszahlung soll einer Pressemitteilung der SPD zufolge aber „zügig und ohne bürokratische Hürden“ erfolgen.

Die Energiepreispauschale – Wer bekommt sie? (Symbolbild) © K. Schmitt/Imago

Energiepreispauschale: Wer Anspruch auf die 300-Euro-Zahlung hat

Die Einmalzahlung der Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro bekommen alle, die im Jahr 2022 ihren Wohnsitz in Deutschland haben oder sich für gewöhnlich dort aufhalten und im Jahr 2022 Einkünfte erzielen, so die Angaben des Bundesfinanzministeriums. Berechtigte Einkunftsarten sind demnach Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit und Einkünfte als Arbeitnehmer. Auch Minijobber erhalten sie, müssen dafür allerdings aktiv auf ihren Arbeitgeber zugehen.

Personen, die in Deutschland leben und bei einem Arbeitgeber im Ausland beschäftigt sind, sind laut Bundesfinanzministerium ebenfalls berechtigt, die Energiepreispauschale zu erhalten. Sie wird in diesen Fällen jedoch nicht über den Arbeitgeber ausgezahlt. Entsprechende Arbeitnehmer erhalten die Zahlung mit der Abgabe einer Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022 von ihrem deutschen Finanzamt.

Rentnerinnen und Rentner sind – sofern sie keine der oben genannten Einkünfte beziehen – explizit von der Einmalzahlung der Energiepreispauschale ausgeschlossen. Doch gelten etwa die Einnahmen aus einer Fotovoltaikanlage als Gewerbeeinkünfte. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn nicht die Vereinfachungsregel (BStBl. I S. 2202) in Anspruch genommen wurde. Es gibt aber auch andere Wege für Rentner, an die Energiepauschale heranzukommen. Die Frankfurter Rundschau berichtet von einem vollkommen legalen Kniff, mit dem Rentner den Zuschlag für eine Stunde „Lohnarbeit“ erhalten.

Folgende Arbeitnehmende erhalten die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro:

Arbeiter, Angestellte, Auszubildende, Beamte, Richter und Soldaten

Minijobbe und alle Aushilfskräfte in der Land- und Forstwirtschaft

Arbeitnehmer in der passiven Phase der Altersteilzeit



Wer ein Wertguthaben bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) anspart

Wer Bundes- oder Jugendfreiwilligendienst leistet

Wer Zuschüsse des Arbeitgebers erhält (etwa für den Mutterschutz)

Wer ausschließlich steuerfreien Lohn bezieht (etwa ehrenamtliche Übungsleiter)

Werkstudierende oder Studierende im entgeltlichen Praktikum

Wer in einer Behindertenwerkstatt tätig ist

Wer in einem aktiven Dienstverhältnis Lohnersatzleistungen bezieht, darunter Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Verdienstausfallentschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz und Transferkurzarbeitergeld

Energiepauschale: Wer den Bonus doppelt bekommt

Grundsätzlich steht laut Bundesfinanzministerium jeder anspruchsberechtigten Person die Energiepreispauschale nur einmal zu. Es gibt allerdings Konstellationen, in denen der theoretische Anspruch doppelt entsteht. Wer sich in einem Angestelltenverhältnis befindet und nebenbei auf selbstständiger Basis Einkünfte erzielt, der kann in diese Situation kommen. Sie haben dann steuerlich gesehen neben Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit auch Einkünfte nach §15 Einkommensteuergesetz (Gewerbebetrieb) oder §18 Einkommensteuergesetz (selbstständige Arbeit) bezogen.

Das Gleiche gilt für Einkünfte aus §13 Einkommensteuergesetz (Land- und Forstwirtschaft). Bei diesen Erwerbsarten müssen steuerliche Vorauszahlungen an das Finanzamt geleistet werden. Die 300 Euro Pauschale werden von diesen abgezogen, so das Ministerium.

Energiepreispauschale: Doppelte Auszahlung – was nun?

Die Energiepreispauschale wird dann einerseits vom Arbeitgeber mit der Gehaltsabrechnung übertragen und andererseits zusätzlich über eine die automatische Herabsetzung von Steuervorauszahlungen. Laut Bundesfinanzministerium ist es in diesen Fällen Aufgabe des zuständigen Finanzamtes, die doppelte Auszahlung der Energiepreispauschale mit der Einkommensteuerveranlagung 2022 zu korrigieren. Ein genauer Blick auf den Steuerbescheid ist dennoch anzuraten. Im Zweifelsfall hilft der direkte Kontakt zum zuständigen Finanzamt.

Erwerbsart Auszahlungsweg der Energiepreispauschale Angestelltenverhältnis Automatischer Übertrag bei Lohnauszahlung Selbstständige Arbeit Automatische Herabsetzung von Steuervorauszahlungen Gewerbebetrieb Automatische Herabsetzung von Steuervorauszahlungen Land- und Forstwirtschaft Automatische Herabsetzung von Steuervorauszahlungen Minijob Jobber:in muss aktiv auf den Arbeitgeber zugehen und informieren, dass der Minijob das erste Dienstverhältnis ist Selbstständige Arbeit ohne Steuervorauszahlungen Bei Einkommenssteuererklärung/-bescheid für 2022 Quelle: Bundesfinanzministerium

Energiepauschale doppelt ausgezahlt: In welchem Fall das kein Problem ist

In einem Fall ist die doppelte Auszahlung jedoch kein Grund zur Sorge. Die Energiepreispauschale wird jedem Anspruchsberechtigten einmal gewährt. Die Berechtigung hängt von der einzelnen Person ab und wird nicht pro Haushalt berechnet. Sind in einem Haushalt also beide Ehegatten oder Lebenspartner anspruchsberechtigt, so erhalten auch beide eine Auszahlung. Wird die Steuer gemeinsam eingereicht, so taucht die Zahlung hier doppelt auf – und das zu Recht. (na)