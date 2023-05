Einfacher Trick zeigt: So viele Tierchen verstecken sich in Erdbeeren

Von: Teresa Toth

Wer Erdbeeren nur kurz unter laufendem Wasser wäscht, läuft Gefahr, kleine Würmer mitzuessen. Mithilfe von Salz lassen sich die Tierchen aus dem Obst vertreiben.

Kassel – Sommerzeit ist Erdbeerzeit. Ob auf dem Kuchen, im Dessert, als Smoothie oder einfach pur: Erdbeer-Variationen gibt es viele. Im Frühling kann man sie bereits im Supermarkt kaufen, im Hochsommer können Verbraucher sie selbst auf dem Feld pflücken. Doch genauso wie in jedem anderen Obst können sich in Erdbeeren kleine Tierchen verstecken, die einem den Appetit ordentlich verderben. Mit einem simplen Trick können Sie testen, ob Ihre Erdbeeren wurmfrei genießbar sind.

Videos auf TikTok zeigen, wie viele Würmer sich in Erdbeeren verstecken

Ein kurzes Abspülen unter dem Wasserhahn reicht nicht aus, um alle Ungeziefer in dem roten Obst zu entfernen. Ein Trend auf TikTok zeigt, wie es stattdessen gemacht werden muss: Geben Sie in eine große Schüssel mit Wasser eine großzügige Menge Salz. Anschließend fügen Sie Ihre Erdbeeren hinzu und warten einige Minuten ab.

Wieviele Tierchen in dem schmackhaften Obst stecken können, dürfte viele überraschen. © Federico Gambarini/dpa

Sollten sich tatsächlich Tierchen in dem Obst, das botanisch gesehen eigentlich zu den Nüssen gehört, verstecken, werden sie durch das Salzwasser aus den Erdbeeren vertrieben. Auf TikTok kursieren zahlreiche Videos, in denen Nutzer den Trend nachmachen und erschrocken feststellen, dass in beinahe allen Erdbeeren unzählige kleine Würmer leben, die die meisten von uns wohl einfach unbemerkt mitessen.

Hunderte kleine Tierchen befinden sich nach dem Erdbeer-Test in der Wasserschüssel

„Ich kann nicht glauben, dass es geklappt hat“, schreibt eine angeekelte Nutzerin auf TikTok, nachdem sie den Trick selbst ausprobiert hat. Auf dem Video, das sie ins Netz stellte, sind nach dem Salzwasser-Bad der Erdbeeren hunderte kleine Tierchen in der Schüssel zu sehen, die offenbar alle in dem Obst versteckt waren.

Würmer in Erdbeeren zwar eklig, gesundheitlich aber unbedenklich

Bei den Würmchen handelt es sich wohl um die Larven von Fruchtfliegen. Die Tiere legen ihre Eier gerne in reifen Früchten ab. Durch das Salzwasser verlassen sie das Innere der Erdbeeren. Der Verzehr der Insekten ist zwar eklig, gesundheitlich aber völlig unbedenklich – in fast allen Obst- und Gemüsesorten befinden sich Tiere, die wir unwissend verspeisen. „Wenn Sie frische Produkte essen, essen Sie Insekten. Manchmal scherzen wir Entomologen, dass es nur ein bisschen mehr Protein ist“, so Greg Loeb, Entomologe von der Universität Cornell, ironisch gegenüber CNN.

Importierte Erdbeeren sind übrigens regelrechte Klima-Killer: Sie haben eine hohe CO₂-Bilanz und brauchen sehr viel Wasser – fast so viel wie Avocados. Wer umweltfreundliche Erdbeeren essen möchte, sollte im Bio-Regal zugreifen oder einfach selbst Erdbeeren anbauen.