Plakate vor Edeka-Filialen gesichtet: Vorwürfe wegen Erdbeeren

In der Nähe diverser Edeka-Filialen sind Plakate mit dem Spruch „Wir lieben Dürre“ aufgetaucht. Was hat es damit auf sich. RUHR24 hat sich umgehört.

Dortmund – Es sieht zunächst nach einem typischen Werbeplakat von Edeka aus. Doch etwas ist nicht ganz richtig. Zwar sieht man das Edeka-Logo und drei Erdbeeren. Aber ansonsten einen vertrockneten Boden und einen Text, der dem Unternehmen mit Sitz in Hamburg gar nicht schmecken dürfte. Doch was steckt dahinter? RUHR24 hat nachgefragt.

„Wir lieben Dürre“, steht auf dem Plakat. Eine Anlehnung an dem bekannten Werbespruch von Edeka – „Wir lieben Lebensmittel“. In kleinerer Schrift darunter: „Für unsere billigen Erdbeeren trocknet in Spanien ein Nationalpark aus“.

Plakate gegen Edeka-Erdbeeren – Supermarkt beutet Wasser im spanischen Nationalpark aus

Strippenzieher dieser Plakat-Kampagne ist Campact. Eine Bürgerbewegung, die nach eigenen Angaben mit mehr als 2,5 Millionen Menschen für eine progressive Politik streitet. Die aktuellen Plakate seien eine Fortführung der Kampagne „Kein Wasserraub für Erdbeeren“, über die RUHR24 schon im Juni berichtet hat.

Neben Campact ist die Organisation Foodwatch dabei. Friederike Gravenhorst, Campact-Campaignerin, erklärt: „Dass Edeka trotz massiver Kritik weiter an Dürre-Erdbeeren aus Spanien festhält, obwohl sie seit Jahren die Problematik kennen, ist bitter.“ Jetzt gehe man dahin, wo es dem Konzern richtig weh tut – direkt vor die Filialen. Kunden und Kundinnen sollen sehen, dass hinter dem Nachhaltigkeitsversprechen Heuchelei stecke.

Wo liegt aus Sicht von Campact und Foodwatch das Problem? Die Anbaugebiete für billige Erdbeeren trocknen den Doñana-Nationalpark zwischen den Städten Huelva, Sevilla und Cadiz in Andalusien aus. Die Natur stehe für Profit vor dem Ruin. In der im Mai gestarteten Kampagne wurden auch andere Supermärkte wie Rewe, Lidl oder Aldi angeprangert. Die aktuelle Plakatkampagne richtet sich ausschließlich gegen Edeka. Es habe bis heute keine öffentliche Reaktion gegeben.

Edeka-Erdbeeren kommen offenbar teilweise aus Spanien – Organisation weist auf Probleme hin

RUHR24 hat nachgefragt, was das Unternehmen Edeka zu den Vorwürfen sagt und ob man noch immer Erdbeeren aus dem Anbaugebiet rund um den Doñana-Nationalpark beziehe. Man distanziere sich von der aktuellen Campact-Kampagne. Man beziehe in der Hauptsaison die Erdbeeren aus heimischen Anbaugebieten in Deutschland.

Zudem beobachte man bei Edeka die Entwicklungen in der südspanischen Region, überprüfe die Lieferbeziehungen auf Nachhaltigkeit und versuche darauf zu achten, dass die gehandelten Produkte unter sozial und ökologisch guten Bedingungen hergestellt werden. Dazu gehöre auch ein funktionierendes Wassermanagement.

Die von RUHR24 gestellte Frage, ob man Erdbeeren aus der genannten Region beziehe, blieb unbeantwortet.

Im April veröffentlichte das ZDF eine Reportage über den Konflikt zwischen Regierung und Naturschützern im südspanischen Doñana Nationalpark. Das Problem: Legale und illegale Brunnen benutze man dort für Frucht- und Gemüseplantagen – darunter auch zum großen Teil Erdbeeren. Naturschützer schlagen Alarm. Die spanische Regierung in Madrid drohte gar, Andalusien unter Zwangsverwaltung zu stellen.

Konflikt um spanischen Nationalpark – Billig-Erdbeeren stehlen der Natur das Wasser

Dahinter steckt ein riesiger Interessenskonflikt. Auf der einen Seite um die 100.000 Arbeitsplätze und circa acht Prozent des andalusischen Bruttoeinkommens. Auf der anderen Seite ein einzigartiger Nationalpark.

Neben Campact engagieren sich auch große Umweltschutzorganisationen wie der WWF für den Doñana-Nationalpark. Eine Lösung sei derweil nicht in Sicht, da der Klimawandel mit immer weniger Regengüssen seinen Teil dazu beiträgt.

Campact fordert Edeka auf, die billigen Erdbeeren aus Spanien nicht mehr in den Verkauf zu bringen. Das Unternehmen Edeka beteuert derweil den großen Anteil an heimischen Produkten aus Deutschland und weist auf die Mitgliedschaft in verschiedenen Wassermanagement-Initiativen hin.

