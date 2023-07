Tomaten selber anbauen: Dieses Hausmittel ist ein Turbo-Dünger

Von: Momir Takac

Tomaten lassen sich gut im Beet oder im Topf anbauen. Wer mit einem beliebten Hausmittel düngt und regelmäßig ausgeizt, darf auf reiche Ernte hoffen.

München - Wenn es um Gemüse geht, führt bei den Deutschen kein Weg an der Tomate vorbei. Die rote Frucht ist mit Abstand am beliebtesten. Pro Kopf werden im Jahr rund 30 Kilogramm verzehrt. Wer Geld sparen will, baut Tomaten selbst an. Mit zwei Tricks fällt die Ernte üppig aus.

Wissenschaftliche Bezeichnung der Tomate Solanum lycopersicum Familie Solanaceae (Nachtschattengewächse) Anzahl der Sorten rund 7000 Enge Verwandschaft mit Aubergine, Paprika, Kartoffel Bevorzugter Standort Sonnig und warm

Um Tomaten anzubauen, braucht man nicht unbedingt einen Garten. Die Zucht gelingt auch in Töpfen auf dem Balkon oder der Terrasse. Wichtig ist der Standort. Nach der Aussaat, optimalerweise zu einer Zeit, in der kein Frost mehr droht, sollten Tomaten laut Ökotest viel Licht bekommen und einer Temperatur zwischen 20 und 28 Grad ausgesetzt sein.

Tomaten lieben es, mit Kaffeesatz gedüngt zu werden

Jetzt kommt Trick eins, bei dem man ebenfalls sparen kann: Als Dünger eignet sich Kaffeesatz hervorragend. Was normalerweise in der Biotonne landet, ist für Tomaten gerade gut. Dem NDR zufolge enthält er genauso wie handelsübliche Dünger viele wertvolle Inhaltsstoffe wie Kalium, Stickstoff, Phosphor, Gerbsäure und Antioxidantien.

Ausgeizen und Kaffeesatz als Dünger fördern das Wachstum von Tomaten. © Virginija Vaidakavic/Imago

Die Tomaten düngen kann man auf zwei Wegen. Entweder harkt man das Kaffeepulver in die Erde ein oder man gibt es vermischt mit Wasser hinzu. Dazu einfach ein bis zwei Löffel Satz in die Gießkanne geben. Ganz wichtig: Vor dem Gebrauch muss der Kaffeesatz getrocknet werden. Normalerweise reicht es aus, Tomaten einmal im Monat mit Kaffee zu düngen.

Wer regelmäßig ausgeizt, kann mit üppiger Tomaten-Ernte rechnen

Das eine ist der Dünger. Nun kann man das Wachstum noch durch eine weitere Maßnahme beschleunigen: dem Ausgeizen. Darunter versteht man das Entfernen überflüssiger Triebe. Ökotest empfiehlt, dies einmal in der Woche zu machen. Sogenannte „Geiztriebe“ bilden sich zwischen dem Haupttrieb und den seitlichen Fruchttrieben. Diese sollten mit dem Fingernagel abgebrochen oder mit Schere oder Messer entfernt werden. Um den Hauptarm nicht zu verletzten, ist Vorsicht angebracht.

Wer nicht regelmäßig düngt oder ausgeizt, riskiert eine schwächere Ernte. Werden die überflüssigen Triebe nicht entfernt, gibt es unter Umständen mehr Tomaten, die aber klein ausfallen. Regelmäßiges Ausgeizen fördert große und aromatische Früchte. Ebenso das Platzieren neben den richtigen Nachbarn im Beet. (mt)