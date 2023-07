Erste Hilfe beim Wespenstich: Diese Tipps helfen wirklich

Von: Pauline Wyderka

Wespenstiche können schmerzhaft sein und jucken. Die unangenehmen Folgen kann man mit ein paar Tricks allerdings lindern. Lesen Sie hier mehr:

Meistens passiert es schneller, als man gucken kann. In der einen Sekunde genießt man einen sonnigen Sommertag im Freien, in der nächsten: Autsch! Es pikst und ein brennendes Gefühl breitet sich aus. Bevor man versteht, wie einem geschieht, verabschiedet sich der kleine Übeltäter mit schwarzen und gelben Streifen schon und nur ein dicker roter Fleck zeugt von dem plötzlichen Angriff: ein Wespenstich.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, was gegen einen Wespenstich hilft – vom Hausmittel bis zum Medikament.

Ein Wespenstich ist meist kein Grund zu Panik. Oft ist der Schreck über den plötzlichen Angriff größer als der Schmerz. In der Regel ist kein Besuch beim Arzt notwendig. Das heißt allerdings nicht, dass so ein Wespenstich nicht unangenehm werden könnte. (paw)