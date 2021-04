Eurojackpot am Freitag: Die neuen Gewinnzahlen stehen fest

Eurojackpot am Freitag (23.04.2021): Auf zahlreiche Spieler wartet heute ein Gewinn in Höhe von 22 Millionen Euro. (Symbolbild)

Bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag (23.04.2021) geht es um ganze 22 Millionen Euro. Hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen von heute. Hatten Sie Glück?

+++ 20.23 Uhr: Die Eurojackpot-Ziehung ist beendet. Die neuen Gewinnzahlen stehen fest. Sie lauten:

Erstmeldung vom Freitag, 23.04.2021, 12.39 Uhr: Kassel - Mit ein paar Kreuzchen in ein unbeschwertes Leben: Jeden Freitag fiebern zahlreiche Eurojackpot-Teilnehmer dem ganz großen Millionengewinn entgegen. Bei der heutigen Ziehung warten satte 22 Millionen Euro auf einen glücklichen Gewinner. Haben Sie die richtigen Zahlen getippt?

Am vergangenen Freitag (16.04.2021) konnte der Eurojackpot leider nicht geknackt werden - weshalb er nun auf 22 Millionen ansteigt. Doch bei der vergangenen Lotto-Ziehung am Samstag (17.04.2021) konnte sich ein Mann aus Kassel ganz besonders freuen: Er sahnte dank der Glücksspirale ganze 2,1 Millionen Euro ab und wurde kurzerhand zum Millionär.

Eurojackpot am Freitag (23.04.2021): So können auch Sie heute an der Lotterie teilnehmen