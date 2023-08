„Sehr ärgerlich“: Bank-Kunde muss Extra-Gebühr zahlen und ist empört

Von: Stefanie Lipfert

Ein Überweisungsfehler eines Rentners kann von einer Bankangestellten schnell korrigiert werden. Doch dies stellt die Bank dem Kunden in Rechnung. Für den jahrelangen Kunden ein Ärgernis.

München – Wenn Banken ihren Kunden Extra-Gebühren berechnen, kommt es oft zu Streitigkeiten. Auch ein 68-jähriger Österreicher ärger sich über seine Bank: Aufgrund eines Überweisungsfehlers berechnet die Bank ihm eine Bearbeitungsgebühr.

Rentner ärgert sich über verrechnete Extra-Gebühr der Raiffeisenbank

Über das große Ärgernis des jahrelangen Kunden der Raiffeisenbank berichtet das österreichische Monatsmagazin Kosmo. Der Rentner tätigte am 6. Juni eine Überweisung an einen ungarischen Autobahnbesitzer. Anstatt der 15,64, überwies der Mann in der Raiffeisenbank in Neunkirchen versehentlich 1564 Euro.

Der Rentner sagte gegenüber Kosmo: „Mir ist der Fehler zum Glück gleich aufgefallen“. Sofort wendete er sich an eine Bankmitarbeiterin, die den Fehler auch direkt behoben habe. Zunächst war der Überweisungsfehler kein Thema mehr.

Doch am 31. Juli folgte die böse Überraschung für den 68-Jährigen: für den Fehler des Mannes, den die Bankmitarbeiterin innerhalb einer Minute korrigierte, wurden ihm 25,44 berechnet. Für den Rentner, der seit 1970 Kunde der Raiffeisenbank ist, sei dies ein großes Ärgernis. Nicht selten kommt es vor, dass Banken ihre Gebühren erhöhen – so auch die Sparkasse: Wer dem allerdings nicht ausdrücklich zustimme, muss mit einer Kündigung rechnen.

Extra-Gebühren für Überweisungsfehler: Stellungnahme der Bank

Kosmo bat die Bank um eine Stellungnahme zu den Extra-Gebühren. Eine Sprecherin der Raiffeisen-Pressestelle äußerte sich folgendermaßen: „Eine SEPA Zahlung wird in der Regel (nach allen erforderlichen Prüfungen) sofort verarbeitet. Daher ist eine Korrektur einer SEPA Zahlung nicht möglich, es muss in den meisten Fällen ein Betragsrückruf gestartet werden.“

Für den Prozess der manuellen Fehlerbehebung der Bankmitarbeiterin würden jedoch Spesen anfallen. Diese seien je nach Bank unterschiedlich und im entsprechenden Schalteraushang vermerkt.

Extra-Gebühren: Welche Bankentgelte unzulässig sind

Wenn Extra-Gebühren für das Girokonto anfallen, zieht das den Ärger der Bankkunden auf sich. Doch nicht alle Gebühren beim Girokonto sind zulässig. Nach Angaben der Verbraucherzentrale habe der Bundesgerichtshof (BGH) und andere Gerichte für unzulässig erklärt:

AGB-Änderungen

Basiskonto

Gebühr für nachträglich erstellte Kontoauszüge

Entgelt bei Kartenverlust

Kosten für die Konto- oder Kreditkündigung

Mahnkosten

Jedoch gebe es laut Verbraucherzentrale auch zulässige Bankentgelte so wie beispielsweise Gebühren für Kontoauskünfte, sowie Entgelt für Kreditkarten im Ausland sowie Kosten für Barein- und -auszahlungen auf das eigene Konto und auch Zahlungen vom eigenen Konto am Bankschalter.

Bei Ein- und Auszahlungen dürfen Banken dabei nur Kosten umlegen, die unmittelbar durch die Nutzung des Zahlungsmittels entstehen würden - sogenannte transaktionsbezogene Kosten. Dies entschied das Bundesgerichtshof 2019.

