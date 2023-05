Extremwetter Hitzewelle in Deutschland – wann Experten von dem Phänomen sprechen

Heiß, heißer:

Hitzewellen sind auch in Deutschland ein Phänomen mit zunehmend gravierender Bedeutung. Lesen Sie hier, was bedeutet es, wenn Wetter-Experten von dem Begriff sprechen:

Trockene Flussbetten, gelb vertrocknete Parks – das Bild, das der Sommer 2022 bei uns hinterlassen hat, ist erschütternd. Einer der Gründe für die Zustände in ganz Deutschland: Die enorme Hitze. In den Sommermonaten des vergangenen Jahres scheint eine Hitzewelle die nächste zu jagen.

HEIDELBERG24 verrät, was es mit dem Begriff auf sich hat und klärt die Frage: Wann spricht man von einer Hitzewelle?

Der Sommer 2023 steht in den Startlöchern, nur in den Temperaturen will sich das noch nicht so ganz zeigen. Bei frühlingshaften Gradzahlen und quasi dauerbedecktem Himmel setzen sich auch noch keine großen Sommergefühle durch. (paw)

