Rewe-Kundin „extrem enttäuscht“: Keine Blätter, sondern „Häcksel“ in Packung

Von: Vivian Werg

Teilen

Rewe-Kundin beschwert sich im Netz direkt beim Supermarkt © Screenshot/ Facebook @ Karin Schulke

Die Rewe-Eigenmarke „Rewe-Bio“ verspricht Produkte in hochwertiger Qualität. Doch eine Rewe-Kundin war alles andere als zufrieden.

Berlin – Trotz erhöhter Lebensmittelpreise, nimmt die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln weiter zu. Wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwitschaft (BMEL) auf seiner Homepage informiert, sei es einer großen Mehrheit der Verbraucher wichtig, auch bei der Ernährung dem Schutz von Klima und Umwelt gerecht zu werden. Um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, können Kunden auf sogenannte Rettertüten beispielsweise von Lidl zurückgreifen. Für einen Einheitspreis von drei Euro gibt es eine Tüte voller Obst und Gemüse. Damit soll äußerlich nicht mehr ganz so perfekten, aber immer noch genießbaren Lebensmitteln eine Chance gegeben werden. Auf Facebook zeigte sich ein Kunde sogar dankbar für die Lidl-Rettertüte, die er sich so nicht hätte leisten können. Eine andere Lidl-Kundin postet ihre gute Tat gleich im sozialen Netzwerk.

Wer regelmäßig im Biomarkt einkauft, weiß aber auch, wie viel mehr man dort für Lebensmittelprodukte zahlt. Wie die Tagesschau berichtet, finden sich in den Regalen von Supermarktketten wie Rewe und Discountern wie Aldi Süd und Lidl aber immer mehr günstige Bio-Lebensmittel. Laut dem NDR hat eine Studie sogar ergeben, dass Bio-Lebensmittel am häufigsten im Supermarkt gekauft werden, gefolgt vom Discounter. Dass Kunden allerdings nicht immer zufrieden mit ihrem Einkauf der Bio-Produkte der Supermärkte sind, zeigt eine neueste Beschwerde einer Rewe-Kundin auf Facebook.

Rewe-Supermarkt: Produkt der Rewe-Eigenmarke sorgt für extreme Enttäuschung

Eine Rewe-Kundin kauft eine Packung Blattspinat von der Rewe-Eigenmarke „Rewe-Bio“ und zeigte sich über den Inhalt enttäuscht. Denn der Inhalt scheint dem Foto zufolge nicht ganz der Verpackungsangabe zu entsprechen. Frustriert darüber, postete die Rewe-Kundin prompt ein Bild der Packung und des Inhalts im Netz und beschwert sich direkt beim Supermarkt.

„Der sogenannte Blattspinat ist (freundlich gesagt) extrem enttäuschend. Es sind keine Blätter (wie auf der Packung suggeriert wird und wie es der Name sagt), sondern Spinathäcksel und außerdem sind jede Menge dicke Stiele enthalten“. Ob es sich bei dem Foto wirklich um den Inhalt der Rewe-Packung handelt, lässt sich nicht überprüfen.

Kunden-Beschwerden in sozialen Netzwerken wie Facebook keine Seltenheit

Der Lebensmitteleinzelhändler reagierte sofort auf den Post und bedauerte die negative Erfahrung der Kundin. Die Betroffene wurde von Rewe um eine private Nachricht mit privaten Angaben und Chargennummer gebeten, damit der Vorfall direkt der Qualitätssicherung weitergeleitet werden könne.

Keine Supermarkt oder Discounter hört gerne von Qualitätsmängeln der Produkte, vor allem nicht, wenn es die Eigenmarken betrefft. Doch immer wieder liest man in den sozialen Netzwerken von Mogelpackungen oder Ekelfunden in Supermärkten und Discountern. So beschwerten sich Kunden im Netz über halbleere Keks-Packung bei Aldi Süd. Eine Mogelpackung bei Kaufland sorgte wiederum bei einem Kunden für einen Aufreger. (Vivian Werg)