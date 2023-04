Achtung, Unfallgefahr! Fahrrad-Rückruf ausgerechnet jetzt – sofortiger „Kontrollverlust“ droht

Von: Nadja Austel

Es droht ein „sofortiger Kontrollverlust über das Fahrrad“, warnt ein Hersteller. Radbegeisterte sollten unbedingt prüfen, ob ihr Modell von diesem Rückruf betroffen ist.

Kassel – Fahrrad-Fans können jetzt wieder so richtig loslegen. Der Frühling ist endlich da, die Temperaturen sind milder und man kann sich wieder aufs Rad schwingen. Ob Mountainbike, E-Bike, Citybike oder ein anderes Model – sobald der Drahtesel einen jährlichen Sicherheitscheck überstanden hat, kann es losgehen.

Doch in puncto Sicherheit sollten Radler und Radlerinnen einen aktuellen Rückruf beachten: Der Fahrrad-Vertrieb Bergamont ruft bestimmte Modelle der Linien Grandurance und Sweep wegen schwerwiegenden Funktionsfehlern zurück. Das Unternehmen warnt ausdrücklich davor, dass ein „sofortiger Kontrollverlust über das Fahrrad“ droht.

Fahrrad-Rückruf: Bergamont warnt vor „sofortigem Kontrollverlust“ und Verletzungen

Die Bergamont Fahrrad Vertrieb GmbH führt in Zusammenarbeit mit nationalen Rückrufbehörden freiwillig den Rückruf von Modellen der Serien Grandurance RD und Sweep EQ durch. Betroffen sind demnach Fahrräder der Jahrgänge 2020, 2021 und 2022.

Bergamont führt diesen Rückruf durch, da die L-förmige Halterung, welche das vordere Schutzblech an der Gabelkrone befestigt, brechen und das vordere Schutzblech sich infolgedessen lösen kann. Dies kann zum sofortigen Kontrollverlust über das Fahrrad führen und Unfälle mit Verletzungen verursachen.

Rückruf: Betroffene Bergamont Grandurance RD und Sweep EQ Fahrrad-Modelle

Von dem Bergamont-Rückruf aufgrund von Sicherheitsrisiken sind die folgenden Fahrrad-Modelle aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 betroffen:

275545 Grandurance RD 7

275546 Grandurance RD 5

275549 Sweep 6 EQ

275550 Sweep 5 EQ

281037 Sweep 6 EQ

281038 Sweep 4 EQ

281075 Grandurance RD 7

281076 Grandurance RD 5

281077 Grandurance RD 3 petrol

281078 Grandurance RD 3 silver

286810 Grandurance RD Elite

286811 Grandurance RD 7

286812 Grandurance RD 5

286813 Grandurance RD 5 FMN

286814 Grandurance RD 3 black

286815 Grandurance RD 3 silver

Bergamont-Rückruf: Betroffene Schutzblech-Sets fürs Fahrrad

Die laut Hersteller Bergamont vom Rückruf betroffenen Fahrräder und Schutzblech-Sets wurden von Juni 2019 bis heute im Einzelhandel sowie in Online-Shops in Europa, Russland und Indien verkauft. Der Rückruf betreffe jedoch keine Fahrräder, die in den USA, Kanada oder Australien vertrieben wurden.

Unter den Schutzblech-Sets von Bergamont sind folgende Modelle betroffen:

277445 BGM Fenderset Allroad 20

291700 BGM Fenderset Grandurance Alloy W50 22

291699 BGM Fenderset Grandurance Carbon W50 22

Kunden, die im Besitz eines zurückgerufenen Fahrrad-Modells oder des genannten Schutzblech-Sets sind, werden gebeten, das Fahrrad oder das Schutzblech-Set ab sofort nicht mehr zu benutzen. Stattdessen können sie es zu einem autorisierten Bergamont-Händler zu bringen und die Schutzblechhalterung kostenlos austauschen zu lassen.

Weiterführende Informationen zu diesem Rückruf finden Sie in der Rubrik Sicherheit und Rückrufe auf der Bergamont Homepage.