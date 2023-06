Händler verlässt Europa: Welche Produkte es bald nicht mehr bei Aldi, Rewe und Co. zu kaufen gibt

Von: Karolin Schäfer

Ein beliebtes Unternehmen, das vor allem Kräuter und Salate anbaute, zieht sich aus Europa zurück. Teils geltender Verträge zum Trotz. Für Supermärkte bedeute das Verluste.

Kassel – Immer wieder verschwinden Traditionsprodukte aus dem Supermarkt-Regal – meist aufgrund rückläufiger Nachfrage. So stellte der Süßwarenhersteller Mars zum Ende vergangenen Jahres sein gesamtes Streifen- und Ministreifen-Kaugummisortiment ein. Auch der Nahrungsmittelkonzern Nestlé stoppte den Verkauf einer beliebten Mineralwasser-Marke in Deutschland. Nun schließt ein weiterer Händler seine Produktionshallen und zieht sich aus Europa zurück.

Händler zieht sich aus Europa zurück: Sämtliche Standorte geschlossen

Das 2013 in Berlin gegründete Start-up-Unternehmen Infarm zieht sich aus Europa zurück, wie die Lebensmittelzeitung berichtete. Bereits im November gab es drastische Einschnitte, hunderte Mitarbeitende mussten gehen, Standorte wurden geschlossen. Im Februar hatte sich der Vertical-Farming-Pionier aus Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Japan zurückgezogen. Seine Standorte in Frankfurt und Kopenhagen wurden im April geschlossen, hieß es weiter.

Beim Vertical Farming wachsen Pflanzen in mehreren Etagen übereinander – und das auf wenigen Quadratmetern. Infarm baute so Kräuter und Salate für den Handel an. In Supermärkten und Restaurants waren entsprechende Regale mit den Produkten zu sehen, darunter bei Edeka, Rewe, Aldi Süd und Kaufland.

Damit ist jetzt Schluss. Der Lebensmittelzeitung zufolge seien die Schränke in einigen Märkten bereits vor Monaten vom Unternehmen abgebaut worden; trotz laufender Verträge. Besonders die hohen Energiekosten würden dem Unternehmen zu schaffen machen. Wie das Handelsblatt berichtet, würden in Europa lediglich noch 80 Leute für Infarm arbeiten. Erst im vergangenen Jahr testete Ikea Deutschland die vertikalen Farmen.

Infarm nicht mehr im Supermarkt verfügbar: Edeka-Märkte fordern Schadensersatz

Edeka-Händler fordern jetzt Schadensersatz vom Vertical-Farming-Unternehmen. Das Start-up habe zwar die Gewächsschränke betrieben, für Infrastruktur und Bezahlung der Produkte hätten die Lebensmitteleinzelhändler jedoch selbst aufkommen müssen. Durch den Abbau der Schränke müsse Ersatz her, das bedeute Verlust. „Insgesamt reden wir über einen fünfstelligen Betrag“, sagte Michael Wollny von Edeka Wollny aus Friedberg der Lebensmittelzeitung.

Laut Handelsblatt kümmere sich das Unternehmen nun in erster Linie um den nordamerikanischen Markt. Investoren hätten dafür nochmal 50 Millionen Euro bereitgestellt. Profitabel sei das Unternehmen allerdings nie gewesen, so Lebensmittelzeitung. Dass das Konzept dennoch vielversprechend ist, zeigt ein originelles Projekt: Eine Schule in Kassel hat die „erste vertikale Farm“ der Stadt in einem Schiffscontainer präsentiert. (kas)