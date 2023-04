Fehler, die fast alle beim Duschen schon einmal gemacht haben

Ob kalt, warm oder heiß, Hauptsache sauber, oder? Obwohl viele wohl nicht damit rechnen, kann beim Duschen einiges falsch gemacht werden. Das sind die häufigsten Fehler.

Kassel – Tägliches Abbrausen oder die kalte Dusche am Morgen: für viele Verbraucher wird das Duschen geradezu zum Ritual. Dabei können jedoch einige Fehler gemacht werden. Ob zu viel Shampoo, zu langes oder zu warmes Duschen: Fehler, die wohl jeder schon mindestens einmal gemacht hat.

Eine wohltuende, lange Dusche? Vorsicht! Das sind die häufigsten Fehler

Ist es draußen noch kalt, gehen viele Verbraucher am Ende des Tages heiß duschen, um sich aufzuwärmen. Das Wasser sollte dabei allerdings nicht zu heiß eingestellt werden, das kann der Haut schaden. Wer seine Dusche auf Temperaturen jenseits der 38 Grad einstellt, sorgt für eine Austrocknung der Haut. Zudem ist eine Bildung von Ekzemen möglich, weil das heiße Wasser den natürlichen Fettfilm der Haut entfernt. Wer sich aufwärmen will, sollte dennoch 35 Grad nicht überschreiten, so die Empfehlung. Der zweite Fehler schließt sich der heißen Dusche meist an: auch beim Heizen können einige Fehler gemacht werden.

Verbraucher sollten aufpassen, nicht zu lange zu duschen, auch das trocknet die Haut aus. Nach fünf bis zehn Minuten wird auch bei einer lauwarmen Dusche mehr und mehr der schützenden Fettschicht auf der Hautoberfläche abgetragen. Ist die Haut auf den Handflächen schrumpelig, waren Sie zu lange unter der Dusche. Vor allem, wer täglich duscht, sollte dort nicht zu lange stehen. Ebenfalls müssen die Haare nicht täglich gewaschen werden, da das die natürliche Ölproduktion der Kopfhaut stört. Das Ergebnis: Haare und Kopfhaut trocknen aus. Ein bis zwei Haarwäschen pro Woche reichen laut Experten bereits aus.

Fehler beim Duschen lassen eine empfindliche Haut zurück

Wer sowieso lange unter der Dusche steht, möchte sich unter Umständen auch das Gesicht waschen. Ist das Wasser allerdings zu warm, wird die empfindliche Gesichtshaut angegriffen. Auch Duschgel sollte zur Reinigung nicht verwendet werden, dafür gibt es spezielle Waschgels zu kaufen. Worauf ebenfalls während der Dusche verzichtet werden sollte, ist die Rasur. Problematisch ist dabei, dass die Klingen des Rasierers schnell abstumpfen, dadurch können Rötungen und Reizen auf der Haut entstehen.

Diese Fehler machen viele Verbraucher beim Duschen:

Zu lange duschen

Zu heiß duschen

Gesicht zu heiß waschen

Haare täglich waschen

Unter der Dusche rasieren

Rasierer nicht reinigen

Zu viel Shampoo oder Duschgel verwenden

Nach dem Duschen trocken rubbeln

Rasieren Sie sich dennoch unter der Dusche, sollte der Rasierer danach gründlich gereinigt werden. Das verhindert die Bildung von Bakterien und beugt möglichen Entzündungen und Infektionen vor. Auch nach dem Duschen können noch Fehler gemacht werden. Ein Trockenrubbeln mit dem Handtuch kann die oftmals ohnehin schon gereizte Haut zusätzlich belasten. Ratsam ist es deshalb, sich trocken zu tupfen. Um die Dusche und das gesamte Bad nach der Benutzung zu reinigen, ist Klarspüler ein echter Alleskönner.