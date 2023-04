Unterläuft er „99% der Leute“? Häufiger Supermarkt-Fehler wundert nicht nur Ex-Rewe-Mitarbeiterin

Von: Armin T. Linder

Fast jeder muss mal einkaufen – und fast jeder begeht wohl im Supermarkt einen nervigen Fehler. Das wird nun erneut großes Thema bei Reddit.

München - Warum legen immer noch so viele Supermarkt-Kunden die Flaschen falsch aufs Kassenband? So, dass sie wegrollen? Über diesen sehr verbreiteten Fehler hatte unsere Redaktion schon einmal berichtet. Doch seitdem scheint sich nichts geändert zu haben. Im Gegenteil: Das Thema wurde vor Ostern in gleich zwei Reddit-Threads derzeit heiß diskutiert. Und auch bei Twitter gibt‘s immer wieder entsprechende Postings (siehe unten).

Warum legen so viele im Supermarkt die Flaschen falsch aufs Band?

Bei dem Betreff „Was wundert euch an der Supermarkt-Kasse immer wieder?“ fällt bei Reddit gleich mehreren das Flaschen-Thema als Erstes ein. Und viele andere schließen sich an. Rund 570 Likes bekommt ein Nutzer für folgenden Kommentar: „Warum Leute immer wieder Flaschen so auf das Laufband legen, dass sie hin- und herrollen, wenn das Band startet oder stoppt. Und dann ganz verwirrt hinterherschauen... Tja, Physik ist schwer!“

Angebliche Ex-Rewe-Mitarbeiterin: 99% der Kunden begehen den Supermarkt-Fehler

Dabei wäre es so einfach! Wenn Flaschen (und auch Dosen) nicht parallel zur Band-Laufrichtung liegen, sondern um 90 Grad gedreht sind, dann passt alles. Das weiß auch eine Frau, die nach eigenen Angaben mal bei Rewe gearbeitet habe. Ihre Supermarkt-Vergangenheit ist zwar nicht bestätigt, aber es gibt auch keinen konkreten Anlass, daran zu zweifeln. Und ihrer Einschätzung nach ist der Fail sehr, sehr häufig zu beobachten: Sie wundert, „dass 99% der Leute die Flaschen so aufs Band legen, dass sie immer hin und her rollen, sobald sich das Band bewegt. Ich hab da vorher nie drauf geachtet, aber hab ne Zeit lang beim Rewe gejobbt, und das sind echt erstaunlich viele Menschen, die das Problem dabei nicht verstehen.“

Auf die Frage, was denn das Problem daran sei, wird sie konkreter: „Das Problem dabei ist, dass sie rollen. Wenn sich das Band bewegt, rollen die oft einfach immer weiter nach hinten, sodass man nicht rankommt. Bei Glasflaschen kann auch mal was kaputtgehen.“

Supermarkt-Thread bei Reddit scheint einen Nerv zu treffen

Die Flaschen-Angelegenheit ist übrigens bei weitem nicht die einzige, die in besagtem Reddit-Thread „Was wundert euch an der Supermarkt-Kasse immer wieder?“ verhandelt wird. Er scheint generell einen Nerv zu treffen: In drei Tagen sammelten sich fast 700 Beiträge dazu. Wer einmal reinklickt, könnte beim Schmökern die Zeit vergessen. Auch in einem zweiten Thread kommen die falsch gelegten Flaschen zur Sprache. „Ich bin Ami, seit 23 Jahre in DE, und sage immer noch meinem deutschen Mann, dass er die Glasflaschen LÄNGS auf das Band hinlegen soll“, heißt es dort. Auch eine andere angebliche Rewe-Mitarbeiterin hat unlängst bei Reddit ausgepackt - und erklärt, warum sie Aldi und Lidl bevorzugt. (lin)