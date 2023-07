Urlaub 2023: Flugtickets günstiger buchen – Mit simplen Tricks viel Geld sparen

Von: Stella Henrich

Wer wegfliegen möchte, muss meist tief in die Tasche greifen. Dabei geht es auch günstiger; meist aber auf Kosten des eigenen Komforts.

München ‒ Wer heutzutage einen Flug buchen will, verschafft sich nicht selten erst ein im Internet einen Überblick. Doch so eine Suche kann durchaus zeitraubend und obendrein noch verwirrend sein. Denn – wie so oft – kommt es auch bei vielen Vergleichsportalen auf das Kleingedruckte an. Wobei klarzustellen ist, dass die Portale nur der Vermittler, nicht Anbieter sind. Das ist die jeweilige Airline des gebuchten Flugs; mit ihnen geht man den Vertrag ein.

Das gilt auch, wenn Verbraucher über das Portal eine zusammenhängende Reise buchen, die aus mehreren Flügen besteht, und am Ende einen Gesamtpreis haben, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. Klingt profan, ist es aber nicht. Zumindest dann nicht, wenn es zum späteren Zeitpunkt zu Reklamationen oder Ärgernissen kommt, wenn der Flug beispielsweise annulliert wird. Wer dennoch beim Buchen einer Flugreise Geld sparen will, sollte auf Flüge mit innereuropäischen Zubringern achten, berichtet Faz.net.

Flugtickets günstiger buchen: Auf Flughäfen im Umkreis ausweichen

Reisende, die auf einen teuren Direktflug verzichten, können dadurch sparen, dass sie die Anreise über einen weiter entfernten Flughafen buchen. Drehkreuze sind dem Bericht zufolge zum Beispiel London-Heathrow für nordamerikanische Ziele oder Madrid-Barajas für Reisen nach Lateinamerika. Istanbul und Warschau böten Reisenden derweil nach Ostasien „in der Regel günstige Verbindungen“, so die Verbraucherzentrale.

Ebenso sinnvoll kann es sein, „Flughäfen im Umkreis in Betracht zu ziehen“, rät der Geschäftsführer des Reiseportals reisetopia.de, Moritz Linder. Wer allerdings glaubt, kurz vor dem Abflug noch ein Schnäppchen beim Buchen machen zu können, dem macht Lindner wenig Hoffnung auf Erfolg. „Je weiter der Flug in der Zukunft liegt, desto günstiger ist er“, so der Reiseexperte über das einst günstige Last-Minute-Geschäft. Die Flugtickets bleiben weiterhin teuer.

Das kann sich bei der Online-Suche lohnen:

Suche im Inkognito-Modus des Browsers

Handy nutzen

Coockies löschen

Svenja Hippel, Professorin für Rechtsökonomik an der Universität Würzburg, ist laut faz.net jedenfalls fest davon überzeugt, dass Fluggesellschaften ihre Preise verändern, je nachdem, wie intensiv der Kunde seine Präferenzen über genutzte Suchfilter auf der Website offenlegt. Je genauer Kunden ihre Wünsche angeben, etwa die Zahl der maximalen Zwischenstopps oder einen Wunschsitzplatz, desto teurer könne es werden, so Hippel. Bestätigt sieht sie sich in einem verhaltensökonomischen Experiment, das belegt, dass jeder solcher Filter den Erlös eines Anbieters um zweistellige Raten nach oben treiben konnte.

Flugtickets günstiger buchen: Unstimmigkeit über Einfluss von früheren Suchverläufen auf den Preis

Doch nicht alle glauben, dass man durch Löschen des Browserverlaufs oder der Cookies tatsächlich einen günstigeren Flug buchen kann. Weil Airlines die Preise anhand des Suchverlaufs ihrer Kunden die Preise nach oben schrauben. Airlines und Online-Reiseanbieter würden sich zwar die IP-Adressen der Webseiten-Besucher merken, allerdings nur, um genaue standortbezogene Details wie Sprache oder Währung bereitzustellen, meint Scott Keyes, Gründer und Flug-Experte von Scott‘s Cheap Flights. „Wenn die Preise auf der Grundlage dieser früheren Suchvorgänge steigen würden, würden wir das sehen.“

Die einen oder anderen Kniffe gibt es trotzdem, um auch bei einer kurzfristigen Urlaubsbuchung noch Geld sparen zu können. Und natürlich lohnt es sich auf Vergleichsportalen zu suchen, um sich Angebot einzuholen und einen Überblick zu bekommen. Zumal oftmals sich auf den Portalen viele Optionen wie Reisedauer, Flughafen, Uhrzeiten, Kabinenklasse – aber auch Flugemissionen – flexibel kombinieren lassen.

Bei den meisten Anbietern müssen die Kunden allerdings in Vorkasse gehen, warnen Verbraucherschützer. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre machen deutlich, dass die Praxis der kompletten Vorkasse bei Flugreisen für Verbraucher durchaus Risiken birgt. Verbraucherschützer fordern deshalb eine Änderung.