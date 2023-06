Lästige Fruchtfliegen wieder loswerden - Die besten Hausmittel gegen die Insekten

Von: Stella Henrich

Fruchtfliegen sitzen bevorzugt auf frischem Obst und vermehren sich rasant. Doch einfache Tricks helfen gegen die lästigen Tiere.

Kassel ‒ Wer einmal genau auf seine Nebenkostenabrechnung schaut, kann es kaum glauben. Der Posten „Schädlingsbekämpfung“ springt Mieter sicher sofort an. Hatten Sie Ratten, Kakerlaken oder womöglich noch schlimmeres Ungeziefer im Haus, die Ihnen der Vermieter jetzt in Rechnung stellt? Auch kleine Fruchtfliegen sind für viele Leute bereits lästige Plagegeister im Haus, die laut dem Verband Deutscher Schädlingsbekämpfer unter den Begriff Schädlinge fallen und Probleme verursachen können.

Die Kosten dürfen Vermieter ihren Mietern laut dem Interessenverband Mieterschutz e.V. umlagefähig als Betriebskosten in Rechnung stellen, wenn regelmäßig ein professioneller Kammerjäger anrücken muss. Doch muss es gar nicht erst so weit kommen.

Fruchtfliegen in der Küche: Sie sitzen bevorzugt auf frischen Obst

Im Falle der Fruchtfliegen kann jeder sofort selbst Maßnahmen ergreifen, dass sich die Tiere erst gar nicht rasant vermehren und in der Wohnung ausbreiten. Eine einzige Fruchtfliege kann bis zu 500 Eier auf einmal legen. Und sind Fruchtfliegen erst einmal in die Küche eingezogen, setzen sie sich auf herumstehende Obstschalen, reife Bananen, Zwetschgen und Äpfel. Der saure Geruch zieht die Tiere magisch an. Laut Naturschutzbund Deutschland (NABU) haben die zwei bis vier Millimeter großen Fliegen ihre Funktion in der Natur. Aber mitessen lassen, möchte sie nur ungern jemand.

Großaufnahme einer kleinen Fruchtfliege. Sie sitzen vor allem auf frischen Obst und vermehren sich rasant. © imago/Symbolbild

Meist wird laut NABU mit nicht angebrachter Panik und Übereifer auf die Tiere reagiert. Dabei können Verbraucher bereits im Vorfeld dafür sorgen, dass sie unbeliebten Gäste nicht in die eigene Wohnung einziehen.

So können Sie Schädlingen vorbeugen:

Lebensmittel nur für den kurzfristigen Verbrauch bevorraten und nicht offen herumstehen lassen.

Vorräte in gut schließenden Gläsern und Dosen lagern und regelmäßig kontrollieren.

Packübungsbeschädigungen, Spinnfäden und Verklumpungen in Lebensmitteln sind Hinweise auf möglichen Befall. Gleich beim Einkauf darauf achten!

Teppiche regelmäßig ausklopfen, Schmutz- und Staubansammlungen beseitigen. Speisekammern, Keller und Dachböden regelmäßig reinigen.

Kontrolle heikler Stellen hinter Schränken und in Ecken. Ritzen und Spalten abdichten, damit sich dort keine Krümel sammeln.

Feuchte Ecken und Ritzen mit dem Föhn trockenlegen.

Lebewesen brauchen Feuchtigkeit und hassen Durchzug. Gut Lüften hilft gegen Schimmel, Milben, Silberfischchen, Asseln und Schaben.

Auch die Biotonne in der Wohnung sollte immer gut verschlossen sein. Zudem ist es von Vorteil, den Biomüll gerade im Sommer mehrmals täglich nach draußen zu entsorgen, um die Tiere nicht in die eigene Wohnung zu locken.

Fruchtfliegen rasch wieder loswerden: Die besten Hausmittel gegen die Plagegeister

Gegen Schädlinge wie Fruchtfliegen helfen Fliegenfallen, Insektensprays und Fliegenstrips. Auch UV-Lampen sind nach Ansicht von Kammerjägern nützlich. Ebenso sorgen ein paar einfache Hausmitteln dafür, und Mieter sind die kleinen Tiere wieder los.

Spülmittel, Hefe und Zucker, Fettkraut, Heiligenkraut, Apfelessig, Gebissreiniger, Staubsauger und Bananenschalen vertreiben die Plagegeister, ohne dass ein Schädlingsbekämpfer gerufen werden muss.

Das sind die besten Fruchtfliegenfallen:

Spülmittel Mischung aus Wasser, Essig, Fruchtsaft und Spüli herstellen. Dazu wird eine auf ein Teil Essig, drei Teile Fruchsaft und zwei Teile Wasser mit einem Tropfen Spüli angemischt. Hefe und Zucker Gemisch aus Wasser, Hefe und Zucker lockt die Fruchtfliegen ebenso an. Auch hier etwas Spülmittel hinzugeben. Fettkraut Die fleischfressende Pflanze besitzt einen süßen Duft, lockt die Fliegen an und vertilgt sie. Heiligenkraut Getrocknetes Olivenkraut soll Fruchtfliegen vertreiben, da sie diesen Geruch gar nicht mögen. Apfelessig Gefäß mit Apfelessig füllen und mit Frischhaltefolie verschließen. Mini-Löcher hineinstechen. Gebissreiniger Zwei Brausetabletten in Wasser auflösen und in die Nähe der Obstschale stellen. Staubsauger Durch die Küche laufen und die Fruchtfliegen einsaugen. Quelle: Frauen Magazin Brigitte.de

Wo Mieter bei ihrer Nebenkostenabrechnung übrigens auch unbedingt genauer hinsehen sollten. Denn nicht jeden Posten müssen Mieter ungeprüft einfach so hinnehmen. Und wer eine Frage hat oder einen Fehler entdeckt, sollte zunächst mit seinem Vermieter Kontakt aufnehmen.