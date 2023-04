Neue WhatsApp-Funktion startet: Nutzer haben lange darauf gewartet

Von: Michelle Brey

Die Kommunikation via WhatsApp ist einfach und kostenlos. Eine neue Funktion bringt für viele Nutzer nun einen großen Vorteil mit sich.

München – Seit seiner Gründung im Jahr 2011 entwickelt sich WhatsApp stetig weiter. Updates und neue Funktionen, wie etwa Expiring groups, sollen den Chatdienst für seiner Nutzer noch unkomplizierter machen. Ende April kommt die beliebte Social-Media-Plattform nun mit einer Neuerung einem großen Wunsch vieler User entgegen. Was das Info-Portal WABetaInfo bereits angekündigt hatte, wird damit nun Realität.

Neue WhatsApp-Funktion: Chatdienst auf vier Smartphones gleichzeitig

WhatsApp auf mehreren Smartphones gleichzeitig? Das schien lange eine reine Fantasie zu sein. Doch nun macht der Chatdienst ernst. WhatsApp kann auf mehreren Smartphones zur gleichen Zeit genutzt werden. Ein Account kann auf bis zu vier Telefonen laufen – was auch als sogenannter Companion-Mode (zu Deutsch: Kumpel-Modus) bezeichnet wird. Das teilte der zum Facebook-Konzert Meta gehörende Nachrichten-Service am Dienstag (25. April 2023) mit. Bisher war die Nutzung auf ein Smartphone mit der entsprechenden Telefonnummer beschränkt. Lediglich mit einem Computer konnte der Account via WhatsApp Web zur selben Zeit verknüpft werden.

Neue WhatsApp-Funktion birgt Vorteile für User – besonders für Geschäftshandys

Auf ähnliche Weise wird man nun also zukünftig auch zusätzliche Telefone hinzufügen können. Und das bringt so einige Vorteile mit sich. Das Wechseln zwischen mehreren Smartphones ist ohne großen Hin und Her aus An- und Abmeldung möglich. „Jedes verknüpfte Telefon verbindet sich unabhängig mit WhatsApp“, schreibt das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung.

„Dabei wird sichergestellt, dass deine persönlichen Nachrichten, Medien und Anrufe Ende-zu-Ende verschlüsselt sind. Wenn dein primäres Gerät über einen längeren Zeitraum inaktiv ist, melden wir dich automatisch von allen begleitenden Geräten ab“, erklärt WhatsApp das Vorgehen. In den kommenden Wochen soll die Funktion für alle Betriebssysteme verfügbar sein, heißt es weiter.

Als weiteren Vorteil nennt das Unternehmen selbst, dass zum Beispiel in einem Kleinunternehmen mehrere Mitarbeiter von ihren Geräten nahtlos Zugriff auf einen Geschäftsaccount haben werden.

Companion-Mode bei WhatsApp: Wie funktioniert die neue Funktion?

Das Verbinden von mehreren Handys mit einem WhatsApp-Account erweist sich dabei als sehr einfach. „Ab sofort kannst du deine Telefonnummer auf WhatsApp Web eingeben, um einen einmaligen Code zu erhalten. Mit diesem kannst du auf deinem Telefon die Geräteverknüpfung aktivieren und musst nicht erst einen QR-Code scannen“, heißt es von WhatsApp.

So geht‘s:

Öffne WhatsApp auf dem Telefon.

Tippe auf „Weitere Optionen“ und dann auf „Verknüpfte Geräte“.

Tippe nun auf „Gerät hinzufügen“.

Entsperre das Telefon.

Scanne mit dem Telefon den QR-Code auf dem Gerät, das du hinzufügen möchtest.

Android-Nutzer müssen sich jedoch bald auf eine neue Änderung einstellen: Die Navigationsleiste bekommt nämlich einen neuen Platz. (mbr)