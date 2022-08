Bei einem Gas-Ausfall: Daran sollten Sie im Notfall denken

Von: Jan Oeftger

Die Gaspreise steigen und einige Menschen machen sich Sorgen, bald gar kein Gas mehr zur Verfügung zu haben. Daran sollten Sie dann denken.

Kassel – Fast die Hälfte (48,8 Prozent) der deutschen Wohnungen wird mit Erdgas beheizt. Hinzu kommen 13,9 Prozent, die mit Fernwärme beheizt werden, wobei ebenfalls häufig Gas zum Einsatz kommt. Dies geht aus einer Studie des Bundesverbands Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) von November 2019 hervor.

Das erklärt, warum sich so viele Menschen davor sorgen, dass im Herbst und Winter das Gas ausfallen könnte. Das sollten Sie in diesem Falle unbedingt beachten.

Was funktioniert bei einem Gas-Ausfall nicht mehr?

Im Falle eines Gas-Ausfalls würden die Heizungen in den meisten Wohnungen nicht funktionieren. Auch das Wasser würde kalt bleiben, da es ebenfalls mit Gas erwärmt wird. Das Stromnetz ist von einem Gas-Ausfall jedoch nicht betroffen. Wie können Bürgerinnen und Bürger im Falle eines Gas-Ausfalles also vorgehen?

Eine Möglichkeit, die bestehen bleibt, ist, sich mit einem Wasserkocher Wasser zu erhitzen. Außerdem ginge dies mit einem gebräuchlichen Herd oder Camping-Kochplatten. Auch der Kühlschrank läuft bei einem Gas-Ausfall weiter. Zudem ist es weiter möglich, sich mit dem Smartphone oder dem Fernseher über Warnhinweise zu informieren. Gegen die Kälte sollte man sich dann mit warmhaltender Kleidung oder zusätzlichen Decken schützen, informiert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Wer einen Ofen oder Kamin besitzt, kann die Wohnung auch damit heizen. Für diesen Fall sollte man ausreichend Kohle, Briketts oder Holz vorrätig haben.

Wie kann man seine Wohnung bei einem Gas-Ausfall alternativ heizen?

Eine Möglichkeit, trotz eines Gas-Ausfalls zu heizen, sind Heizlüfter. Diese sind zwar in der Anschaffung relativ günstig, der Betrieb hingegen ist teurer, erklärt Reinhard Loch, Energieexperte bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zudem wird gewarnt, dass die Stromnetze zusammenbrechen könnten, da sie dauerhaft nicht auf einen solch großen Strombedarf ausgerichtet sind.

Eine andere Möglichkeit zum Heizen seien sogenannte Splitklimaanlagen. „Die Klimaanlage ist im Grunde genommen eine kleine Wärmepumpe“, erklärt Loch. „Sie schafft die Wärme aus dem Raum heraus und gibt sie draußen über den Wärmetauscher wieder ab.“ Die Splitklimaanlagen könnten die Wärme genauso von außen absaugen und innen als Warmluft abgeben.

Alternativen zur Gas-Heizung: So bleibt es bei einem Ausfall trotzdem warm

Eine weitere Alternative ist eine Radiatorheizung. Ein solches Gerät schließt man an der Steckdose an. Ein Wärmeträger innerhalb der Radiatorheizung wird durch elektrische Energie erhitzt. Die Rippen des Ölradiators geben die Wärme dann an den Raum ab. „Es wird also nicht mit Öl geheizt, wie manche wegen der Bezeichnung glauben, sondern mit Strom“, erklärt Experte Loch.

„Das alles können nur Notlösungen sein, wenn die Gasheizung total ausfallen sollte“, stellt Loch klar. Die Strompreise sind trotz der Gas-Umlage immer noch höher als die für Gas. Von Gasheizgeräten rät Loch ab. Diese seien nicht für den Innenraum gedacht.

Wie kann man auf einen Gas-Ausfall reagieren?

Warme Klamotten/ Decken

Öfen/ Kamine

Splitklimaanlagen

Radiatorheizung

Mobile Gasheizgeräte

Wer erhält noch am längsten Gas, sollte es knapp werden?

Die Bundesregierung um Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat bereits die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Jedoch wurde ebenso betont, dass die Versorgung weiterhin sichergestellt sei. Dennoch gibt es eine Priorisierung, falls eine komplette Versorgung nicht mehr möglich sein sollte. Haushalte werden dann bevorzugt behandelt. Ebenso würden soziale Dienste, Fernwärmeanlagen und Gaskraftwerke, mit denen die Stromversorgung aufrechterhalten wird, den Anspruch auf Gas länger behalten. (Jan Oeftger)