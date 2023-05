Nach Beschluss der Ampel-Regierung: Kann ich 2023 noch eine Gasheizung einbauen?

Von: Teresa Toth

Um die Energiewende voranzutreiben, sollen Verbraucher zukünftig verstärkt mit erneuerbaren Energien heizen. Was bedeutet das für den Einbau einer Gasheizung?

Hannover/Bremen – Gas- und Ölheizungen sollen zukünftig abgeschafft werden. Das hat die Ampel-Koalition nach langen Diskussionen entschieden. Damit soll die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert und die Energiewende vorangebracht werden – denn diese gilt als Schlüsselbereich für die Erreichung der klimapolitischen Ziele. Um eine schnelle Umsetzung voranzutreiben, sollen in den nächsten Jahren vorrangig Heizungen mit erneuerbaren Energien eingebaut werden. Bedeutet das auch, dass keine Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen?

Neu eingebaute Gasheizungen 2021 34,3 Prozent 2020 39,0 Prozent 2019 41,9 Prozent

Einbau einer Gasheizung nach 2023? Starke Beschränkung geplant

Aktuell ist die Gasheizung das meistgenutzte Heizsystem in Deutschland, wie der Heizungsbauer thermondo erklärte. Dennoch ist der Einbau von Gasheizungen rückläufig. Während der Anteil der neu eingebauten Heizungen mit Gas als primärer Energiequelle laut dem Statistischen Bundesamt 2019 noch bei 41,9 Prozent lag, sank er im Jahr 2021 auf 34,3 Prozent. Mehr als die Hälfte der im Jahr 2021 fertiggestellten Wohngebäude werden ganz oder teilweise mit erneuerbaren Energien beheizt. Gänzlich verboten ist der Einbau von Gasheizungen jedoch nicht – auch nicht ab 2024.

Zeitweise diskutierte die Ampel-Regierung über eine mögliche Pflicht zur Wärmepumpe als Alternative zu Öl- und Gasheizungen. © Christian Ohde/imago

Kein Komplettes Verbot für Gasheizungen nach 2023: Auch Reparaturen weiterhin möglich

Die Ampel hat beschlossen, dass „möglichst“ jede neu eingebaute Heizung ab dem 01. Januar 2024 zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien – etwa Ökogas oder Klimagas – betrieben werden soll. Es gibt also eine starke Beschränkung für herkömmliche Gasheizungen, aber kein komplettes Verbot. Bereits eingebaute Gasheizungen sind davon nicht betroffen und dürfen auch ab 2024 weiter genutzt werden. Nach Angaben von thermondo ist das Reparieren dieser zudem weiterhin möglich.

Ursprünglich sah der Gesetzesentwurf zwar eine Austauschpflicht für funktionierende Öl- und Gasheizungen vor, die Ampel einigte sich jedoch auf weniger starre Vorgaben. Man möchte die Bürger nicht überfordern, heißt es im Beschlusspapier. Sollten sich Verbraucher dennoch dazu entscheiden, ihre bestehende Gasheizung austauschen oder umbauen zu lassen, will die Bundesregierung finanzielle Unterstützung anbieten.

Gasheizung nach 2023: Übergangsfristen und Ausnahmen sind möglich

Auch eine Pflicht zur Wärmepumpe als Alternative zur Gasheizung, wie sie zeitweise im Gespräch war, wird es nicht geben. Stattdessen setzt die Bundesregierung auf Technologieoffenheit. Auch Übergangsfristen und Ausnahmen seien möglich. So können Gas- oder Ölheizungen auch in Kombination mit anderen erneuerbaren Heizungen eingebaut werden, die etwa im Winter zum Einsatz kommen können, so das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Nach wie vor gilt jedoch die gesetzliche Austauschpflicht alter Heizungen nach spätestens 30 Jahren.

