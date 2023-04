Gefährliche Urlaubsziele: Diese Länder haben das höchste Krankheitsrisiko

Von: Vivian Werg

Es gibt nichts Ärgerlicheres, als im Urlaub krank zu werden. An welchen beliebten Reisezielen das am häufigsten passiert, haben wir im Überblick zusammengefasst.

Kassel – Viele werden es kennen: da freut man sich auf einen entspannten Urlaub und dann wird man plötzlich krank. Das ist so ziemlich das Letzte, was man will, wenn man in den lang ersehnten Urlaub aufbricht. Doch leider kommt es relativ häufig vor. Daher ist eine Reiserücktrittsversicherung im jedem Fall sinnvoll.

Der Hals kratzt, der Magen rebelliert, Gliederschmerzen machen sich breit und das Fieber steigt. Schon ist der Urlaub auch wieder vorbei, ehe er richtig angefangen hat. Eine Erkrankung oder Infektion im Urlaub kann man zwar nie verhindern, aber es gibt bestimmte Urlaubsziele, in denen man quasi schon bei der Buchung vorgewarnt sein dürfte. Wie der Forbes Advisor Travel-Bug-Index zeigt, gibt es bestimmte Reiseziele, wo das Krankheitsrisiko besonders hoch ist und eine Erkrankung am häufigsten passiert.

Höchstes Krankheitsrisiko: Ein neuer Index zeigt, in welchen Ländern Urlauber am häufigsten krank werden

Bestenfalls dauert die Urlaubskrankheit nur kurz an. Aber wenn man dadurch ein paar Tage von der „schönsten Zeit des Jahres“ verpasst, ist sicherlich jeder Tag im Krankenlager statt am Strand oder auf einem Ausflug einer zu viel.

Die Forbes Advisor hat Nachforschungen angestellt, um herauszufinden, an welchen Reisezielen in Europa und weltweit am häufigsten eine Reisekrankheit auftritt. Für die Analyse hat das Team rund 2,4 Millionen Beiträge in beliebten Reiseforen, mit den Stichwörter, wie Salmonellen, Gastroenteritis, E-Coli (Escherichia coli) und Lebensmittelvergiftung durchsucht.

Die am häufigsten vorkommenden Reiseziele aus dieser Untersuchung, haben sie anschließend mit anderen relevanten Daten abgeglichen, darunter:

Ob Behörden vor der Einreise zu speziellen Impfungen oder Auffrischungen raten

Malariarisiko für das Reiseziel besteht

Touristen gemäß den Empfehlungen des Center For Disease Control And Prevention (CDC) in den USA das lokale Leitungswasser meiden sollten

Basierend auf den Ergebnissen der Studie, hat Forbes Advisor seinen Travel-Bug-Index erstellt und die Reiseziele mit dem höchsten Krankheitsrisiko in einer Skala von 0 bis 100 herausgegeben.

Gefährliche Urlaubsziele: Die fünf Länder weltweit mit dem höchsten Krankheitsrisiko

Je höher die Punktzahl, desto wahrscheinlicher ist es, dass man sich im Reiseland etwas einfängt. Selbst an den schönsten Urlaubszielen der Welt lauern potenzielle Magen-Darm-Viren. Nachfolgend die fünf Länder mit dem höchsten Krankheitsrisiko:

1. Punta Cana, Dominikanische Republik: 90,4 von 100 – Weiße Sandstrände, tropischer Flair und pulsierendes Nachtleben, machen Punta Cana zu einer der beliebtesten Fernreisezielen. Doch fast 10 Prozent (9,61 Prozent) der Urlauber klagen in den Reiseforen über urlaubsbedingte Krankheiten. Das Auswärtige Amt empfiehlt Reisenden eine Impfung gegen Hepatitis A und Tetanus. Außerdem wird vom Leitungswasser abgeraten.

– Weiße Sandstrände, tropischer Flair und pulsierendes Nachtleben, machen Punta Cana zu einer der beliebtesten Fernreisezielen. Doch fast 10 Prozent (9,61 Prozent) der Urlauber klagen in den Reiseforen über urlaubsbedingte Krankheiten. Das Auswärtige Amt empfiehlt Reisenden eine Impfung gegen Hepatitis A und Tetanus. Außerdem wird vom Leitungswasser abgeraten. 2. Sharm El Sheikh, Ägypten: 83,5 von 100 – In dem für diverse Tauchresorts und Fünf-Sterne-Hotels bekannte Reiseziel ist zwar kein Malariarisiko angegeben, aber mehr als 6000 Beiträge in Reiseforen haben ergeben, dass fast 11 Prozent (10,76 Prozent) über Lebensmittelvergiftungen berichten. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sollten Touristen, insbesondere über zwei Impfungen verfügen: Poliomyelitis und Tetanus. Auch hier: Finger weg vom Leitungswasser. Zudem rät das Auswärtige Amt noch die Impfungen Hepatitis A und bei Langzeitaufenthalt zusätzlich Hepatitis B, Typhus, Tollwut und Meningokokken-Krankheit (ACWY).

– In dem für diverse Tauchresorts und Fünf-Sterne-Hotels bekannte Reiseziel ist zwar kein Malariarisiko angegeben, aber mehr als 6000 Beiträge in Reiseforen haben ergeben, dass fast 11 Prozent (10,76 Prozent) über Lebensmittelvergiftungen berichten. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sollten Touristen, insbesondere über zwei Impfungen verfügen: Poliomyelitis und Tetanus. Auch hier: Finger weg vom Leitungswasser. Zudem rät das Auswärtige Amt noch die Impfungen Hepatitis A und bei Langzeitaufenthalt zusätzlich Hepatitis B, Typhus, Tollwut und Meningokokken-Krankheit (ACWY). 3. Sal, Kap Verde: 70,6 von 100 – Mit ihrem kristallklaren Wasser und 350 Sonnentage im Jahr ist die Insel Sal eines der beliebtesten unter den Kapverdischen Inseln. Doch 11,2 Prozent der Foren-User berichten über unerwartete Krankheitsfälle. Reisenden wird empfohlen, sich vor dem Besuch einer der zehn kapverdischen Inseln gegen Hepatitis A und Tetanus impfen zu lassen. Das Auswärtige Amt informiert zudem, dass seit August 2022 vermehrt Durchfallerkrankungen durch Infektionen mit dem Erreger Shigella sonnei aufgetreten sind. Darüber hinaus wird vor Infektionen gewarnt, die durch Mücken (Zika-Virus) übertragen werden können.

– Mit ihrem kristallklaren Wasser und 350 Sonnentage im Jahr ist die Insel Sal eines der beliebtesten unter den Kapverdischen Inseln. Doch 11,2 Prozent der Foren-User berichten über unerwartete Krankheitsfälle. Reisenden wird empfohlen, sich vor dem Besuch einer der zehn kapverdischen Inseln gegen Hepatitis A und Tetanus impfen zu lassen. Das Auswärtige Amt informiert zudem, dass seit August 2022 vermehrt Durchfallerkrankungen durch Infektionen mit dem Erreger Shigella sonnei aufgetreten sind. Darüber hinaus wird vor Infektionen gewarnt, die durch Mücken (Zika-Virus) übertragen werden können. 4. und 5. Playa del Carmen, Mexiko: 63,8 von 100 und Cabo San Lucas, Mexiko: 63,3 von 100 – Mexiko belegt mit einem Travel-Bug-Index von 63 Prozent gleich den vierten und fünften Platz der Weltrangliste. An beiden Orten wird stark vom Leitungswasser abgeraten. Zudem treten Durchfallerkrankungen häufiger auf. Wie das Auswärtige Amt schreibt, werden Touristen Reiseimpfungen gegen Hepatitis A, bei Langzeitaufenthalt auch gegen Dengue-Fieber, Hepatitis B, Typhus und Tollwut empfohlen.

Gefährliche Urlaubsziele: Die fünf Länder in Europa, an denen Urlauber am häufigsten krank werden

Unter den fünf europäischen Urlaubszielen befinden sich auch beliebte Reisedestinationen der Deutschen:

1. Benidorm, Spanien: 26,4 von 100

2. London, Vereinigtes Königreich: 21,7 von 100

3. Sonnenstrand, Bulgarien: 21,5 von 100

4. Paris, Frankreich: 19,4 von 100

5. Teneriffa, Spanien: 19,3 von 100

Die Reiselust der Deutschen steigt dennoch. Nach den Corona-Jahren und dem Wegfall der Reisebeschränkungen nehmen Urlaubsbuchungen trotz hoher Kosten wieder zu – fast wieder auf Vor-Corona-Niveau. Und währen die Urlaubsplanung für den nächsten Sommerurlaub bereits auf Hochtouren läuft, gibt ein TUI-Reisebüro Tipps zu Erlebnisreisen. Doch zahlreiche Betrugsmaschen bei Urlaubsbuchungen können Reisenden den Urlaub und die Reiselust schnell wieder verderben.

Neben Urlaubszielen mit den höchsten Krankheitsrisiken gibt es jedoch auch gefährliche Reiseziele mit den höchsten Todesraten. Eine Studie des Reisesicherheitsindex von The Swiftest gibt Aufschluss über die sichersten und gefährlichsten Reiseziele. Dabei landet Deutschland beim Ranking der sichersten Reiseziele nur auf Platz 10. (Vivian Werg)