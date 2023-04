Kürzung der Witwenrente: Vorsicht bei Minijob – beachten Sie diese Einkommensgrenze

Von: Robin Dittrich

Ist der Ehepartner verstorben, kann Witwenrente beantragt werden. Wie ein Minijob angerechnet wird, hängt von der Einkommensgrenze ab.

Update vom 6. Februar 2023: Schon gewusst? Vorsorge rechtzeitig regeln: Das müssen Rentner beim Testament beachten.

Erstmeldung vom 27. Januar 2023: Hamburg – Viele Rentner versuchen, sich neben dem Erhalt der Rente mit einem Job ein paar Euros dazuzuverdienen. Das kann je nach Einkommen zur Kürzung der Rente führen. Doch wie wird ein Job auf die Witwenrente angerechnet? Drohen bei einem Minijob schon Kürzungen? Wie die Witwenrente mit der eigenen Rente verrechnet wird und mit welchen Bezügen zu rechnen sind, erklärt 24hamburg.de.

Der Tod eines Ehepartners ist für viele Verbraucher in Deutschland traumatisch. Zusätzlich sorgt das Ableben für eine starke finanzielle Belastung des Hinterbliebenen. Kosten, die zuvor geteilt wurden, müssen fortan alleine gestemmt werden. Viele Hinterbliebene haben jedoch Anspruch auf das Sterbevierteljahr, bei dem drei Monatsrenten des Verstorbenen an den Hinterbliebenen ausgezahlt werden. Im Anschluss kann dann die sogenannte Witwenrente beantragt werden.

Die Witwenrente zählt wie die Erziehungsrente zu den Renten wegen Todes. Sie wird aktuell an rund 4,5 Millionen Frauen in Deutschland ausgezahlt. Auch Witwer haben einen Anspruch auf die nur umgangssprachlich genannte Witwenrente – in Deutschland erhalten 700.000 Männer die Rente. Die Höhe der Witwenrente richtet sich nach dem Alter der Hinterbliebenen. Was Verbraucher beachten müssen: Es existiert ein finanzielles Limit für den Erhalt der Witwenrente – sollte zu viel hinzuverdient werden, kann sie gekürzt werden.

Seit Juli 2022 dürfen Witwen und Witwer zusätzlich zu ihrer Hinterbliebenenrente mehr hinzuverdienen als noch im Jahr zuvor. Dazu zählen Arbeitsentgelt oder sogar eine schon erhaltene Altersrente. Der von der Deutschen Rentenversicherung festgelegte Freibetrag liegt bei 950,93 Euro im Westen – bisher waren es 902,62 Euro. Im Osten ist der Freibetrag niedriger und liegt bei 937,73 statt bisher 883,61 Euro. Wer unter dieser Einkommensgrenze liegt, muss mit keiner Kürzung seiner Witwenrente rechnen.

