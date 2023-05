Schnell abnehmen mit einem Trick – So purzeln die Kilos im Nu

Von: Sophia Lother

Das Gewicht halten oder sogar abnehmen - und dabei essen, was man will? Eine ungewöhnliche Diät soll das möglich machen.

Kassel – Abnehmen ist oft mit Verzicht verbunden. Gerade Diäten schreiben häufig vor, was man essen darf und was nicht. Das sorgt für Frust und nicht selten auch für den sogenannten Jojo-Effekt. Denn wer will schon ewig verzichten? Doch wenn dann der Heißhunger auf die eigentlich verbotenen Süßigkeiten erst einmal zugeschlagen hat, kehren meist auch die überflüssigen Pfunde wieder zurück.

Doch eine Diät, die aktuell im sozialen Netzwerk Tiktok im Trend liegt, soll dieses Manko nicht haben. Sie verspricht Abnehmen ganz ohne verzichten zu müssen. Die Rede ist von der Reispapier-Diät. Doch wie funktioniert die beliebte Ernährungsumstellung?

Mit der Reispapier-Diät soll Abnehmen möglich sein und das ganz ohne Verzicht. (Symbolbild) © pixabay

Abnehmen mit der Reispapier-Diät: Was hat es mit dem Trend auf sich?

Einer, der diese Art von Diät bereits sehr früh propagiert hat, ist der Tiktoker Fred Fenris. Mit dem Titel „Fitness Trainer hassen diesen Trick“ erklärt er seinen Abnehm-Trick. Und dieser funktioniere ganz ohne Sport. Im Zentrum seines Videos steht, wie der Name der Diät schon verrät, das Reispapier.

Dieses gibt es deutschlandweit eher selten bei Discountern wie Aldi und Lidl. Asiatische Supermärkte hingegen haben den Klassiker meistens im Sortiment. Es besteht aus zu Mehl verarbeitetem Reis, der mit Stärke, Salz und Wasser vermischt wird. Dann wird der Teig dünn verstrichen und über einem Topf mit kochendem Wasser gegart. Beim Trocknen wird das Reispapier anschließend hart, aber bleibt dennoch elastisch. Vor dem Verzehr muss das Papier für kurze Zeit in Wasser gelegt werden, damit es wieder weich und formbar wird. Anschließend kann es wie ein Weizentortilla verwendet werden, um andere Nahrungsmittel darin einzuwickeln.

Nährwerte für Reispapier Pro Portion (8 Gramm)/Pro 100 Gramm Brennwert 117 kJ/1457 kJ Kalorien 28 kcal/348 kcal Kohlenhydrate 6,2 g/77,6 g Fett Keine Angabe/0,6 g Quelle: fddb.mobi

Einfach abnehmen, aber ohne zu hungern: So funktioniert die Reispapier-Diät

Der Tiktoker erklärt, dass man das Reispapier mit allem füllen könne, worauf man Lust hat. So zählt er unter anderem Wurst und Saure Gurke, aber auch Spaghetti mit Pesto auf. Klingt eher nach einem Dickmacher, werden sich die meisten fragen. Doch Fenris widerspricht. Denn er führt aus, dass in ein Stück Reispapier nur eine geringe Menge an Füllung passt. „Der Clue ist, dass man sich von zwei Wraps schon pappsatt fühlt, obwohl man im Grunde gar nichts gegessen hat“, erklärt er.

Statt also einen ganzen Teller Nudeln zu verputzen, fühlt er sich bereits nach weniger als der halben Portion satt. Und das nur, weil er die Spaghetti mit Pesto in Reispapier gewickelt hat. Weil die Reis-Wraps „wirklich im Magen liegen“, habe er auch nach kleineren Portionen „nie wirklich Probleme mit Hunger“, berichtet er.

Abnehmen mit der Reispapier-Diät: Rezept-Ideen zum Ausprobieren

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Vorschlägen und Rezepten im Netz. Die Reispapier-Diät scheint immer mehr Fans für sich zu gewinnen. Das könnte auch an ihrer Vielfalt liegen, ein Umstand, den viele anderen Abnehm-Tipps nicht vorweisen können. Natürlich kann das Reispapier klassisch kombiniert werden. Eine Kombination aus Sojasprossen, Paprika, Gurke und mit Sojasoße verfeinertem Fleisch ist schnell zubereitet und schmeckt ausgezeichnet.

Aber auch die Zutaten eines klassischen Wraps lassen sich in Reispapier einwickeln. Mais, Bohnen, Tabasco und Hackfleisch sind auch im wesentlich kalorienärmeren Reis-Wrap eine leckere Mahlzeit. Eine andere Diät verspricht ebenfalls einen guten Effekt - die setzt auf ein bewährtes Hausmittel, um ganz einfach abzunehmen.(slo)