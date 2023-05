Einfach Abnehmen: Welches Hausmittel wirklich helfen soll

Gesundheit

In fast jedem Haushalt gibt es die Zutaten für den gesunden Drink, der beim Abnehmen hilft. Hier finden Sie Tipps rund um das beliebte Hausmittel.

Kassel - Wer abnehmen möchte, steht vor einer Vielzahl von möglichen Strategien und unterschiedlichen Diäten. Mit einer bestimmten Zutat kann aus Wasser ein wahres Hausmittel gegen die überschüssigen Pfunde werden. Die Rede ist von Zitrone.

Fitness-Experten sind davon überzeugt, dass Säure nicht nur lustig, sondern auch schlank macht. Die gelbe Zitrusfrucht hat zudem einen positiven Effekt auf die Hautalterung. Und nach einer anstrengenden Partynacht hilft sie aufgrund ihrer entgiftenden Wirkung sogar gegen den morgendlichen Kater.

+ Abnehmen leicht gemacht: Ein einfaches Hausmittel kann dabei helfen. (Symbolbild) © Ute Grabowsky/Imago

Einfach abnehmen: Warum Zitronenwasser die Kilos purzeln lässt

Grund für die gesteigerte Fettverbrennung ist der hohe Vitamin-C-Gehalt in der Zitrone. Dieser regt die Hormonproduktion im Körper an, wie das Branchenportal Fitforfun.de berichtet. Neben dem Glückshormon Serotonin wird auch der Neurotransmitter Noradrenalin verstärkt ausgestoßen.

Dieser kurbelt neben dem Stoffwechsel auch die Fettverbrennung an. Als Nebeneffekt unterstützt das Vitamin-C auch die Produktion von L-Carnitin, welche die Verbrennung von Fett in der Muskulatur anregt. Fitness-Experten raten dazu, Zitronenwasser direkt nach dem Aufstehen zu trinken.

Abnehmen ohne Verzicht: Diese weiteren Vorteile hat Zitronenwasser

Vor allem während der derzeit beginnenden Erkältungs-Saison hat das Zitronenwasser noch weitere positive Effekte auf unseren Körper. Der hohe Vitamin-C-Gehalt in Kombination mit dem in der Zitrone enthaltenen Magnesium macht die Frucht zu einem wahren „Dopingmittel“ für unser Immunsystem – und wirkt zudem antibakteriell. Bei einer Erkältung gilt Zitrone in Kombination mit Ingwer als Hausmittel gegen die Krankheit.

Doch die Frucht des Zitronenbaumes kann noch mehr: Das in der Frucht enthaltene Vitamin-C wirkt außerdem als Antioxidans gegen freie Radikale. Hierdurch wird unsere Haut vor schneller und starker Alterung geschützt. Zudem ist das Antioxidans wichtig für unser Bindegewebe.

Abnehmen: Hausmittel Zitronenwasser mit einfachen Zutaten herstellen

Für die Herstellung des gesunden Zitronenwassers wird nicht viel benötigt. Für eine Tasse des Hausmittels reicht eine halbe Zitrone, Wasser und je nach Bedarf etwas Agavendicksaft oder Honig aus. In der Erkältungszeit bietet es sich zudem an etwas Ingwer mit hinzuzugeben. Hier reicht eine geschälte Ingwerknolle pro Tasse oder Glas.

Die Zubereitung ist denkbar einfach. Wasser aufkochen, abkühlen lassen und den ausgepressten Zitronensaft hinzugeben. Je nach Geschmack etwas süßen und wenn gewünscht den Ingwer in feinen Scheiben hinzugeben. Wichtig dabei ist: mit der Hinzugabe des Zitronensaftes warten bis eine angenehme Trinktemperatur erreicht ist. Andernfalls würde zu viel Vitamin-C verloren gehen.

Einfach Abnehmen: Was beim Einkauf von Zitronen im Supermarkt beachtet werden sollte

Mit einigen Tipps und Tricks wird der Zitronen-Kauf zum vollen Erfolg. Die meisten Zitronen, die man bei Rewe, Edeka, Aldi und Co. kaufen kann, stammen aus Spanien oder Italien. Beim Einkaufen sollte darauf geachtet werden möglichst kleine und schwere Exemplare zu wählen. Denn diese enthalten den meisten Saft. Wer die Schale der Frucht mit nutzen möchte, sollte zu Zitronen in Bio-Qualität greifen.

Zitrusfrüchte sollten niemals im Kühlschrank gelagert werden. Die optimale Lagertemperatur liegt bei knapp unter 10 Grad. Dazu bietet sich beispielsweise der Keller oder die Abstellkammer an. Die Südfrüchte können dann bis zu drei Monate gelagert werden. Doch Achtung: Je älter die Frucht, desto geringer der Vitamin-C-Gehalt. Neben der richtigen Ernährungsweise gilt natürlich: Wer abnehmen möchte, sollte sich bewegen. Regelmäßiger Sport für den Gewichtsverlust maßgeblich. (Lucas Maier)

Rubriklistenbild: © Ute Grabowsky/Imago