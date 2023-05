„Was stimmt mit den Leuten nicht?“ - Kaufland-Kunde ist stinksauer

Von: Armin T. Linder

Ist das echt, wonach es aussieht? Ein Kaufland-Kunde aus dem Ruhrgebiet zeigt seine gekaufte Schokocreme - und ist mit dem Kopfschütteln nicht alleine.

Dortmund - Der Tweet eines Nutzers aus dem Ruhrgebiet geht durch die Decke: Mehr als 1.500 „Gefällt mir“-Angaben und sehr viele Kommentare sammelte er bereits, dazu gab es eine Aufnahme in die Tages-Top-Ten bei Twitterperlen.com. Er schreibt: „Leute, die im Supermarkt den Finger in Schokocremes stecken, und diese danach wieder ins Regal stellen, als wäre nichts gewesen, sind eine ganz besondere Spezies aus der Hölle.“ Dann schließt er die Frage an: „Was stimmt eigentlich mit den Leuten nicht?“

Kaufland-Kunde macht Ekel-Entdeckung an Schokocreme-Glas: Hat da jemand probiert?

Das passende Twitter-Foto zeigt eine Alu-Abdeckung, die durchstoßen ist und ein großes Loch hat. Ob in der Schokocreme wirklich ein Fingerabdruck zu sehen ist, ist nicht klar erkennbar. Es könnte sich natürlich auch um einen Produktions- oder Transportfehler handeln. Und natürlich ist auch nichts an den Angaben des Mannes verifizierbar. Für Kopfschütteln sorgt die Beobachtung aber allemal. „Was ist mit den Menschen falsch?“ und „Schmierlappen elendige“, zetern die Beobachter.

Seinen Angaben zufolge hat er die Creme in einer Kaufland-Filiale gekauft. „Äh, wo zum Geier lebt ihr?“, will ein User wissen. „Ruhrgebiet“, lautet die Antwort. „Schmeißt weg oder bringst es zurück ins Geschäft?“, fragt ein anderer. Die Reaktion des Käufers: „Müll, ich habe keinen Bon mehr und habe es auch in der Nachbarstadt im Kaufland gekauft, da fahre ich für die 1,99 nicht extra hin, das wäre Blödsinn.“ Geld weg und dazu noch Ärger on top - das braucht natürlich kein Mensch. Einer berichtet aus eigener Erfahrung, dass es am Kassenzettel nicht scheitern müsste: „Kaufland ist da tatsächlich auch ohne Bon sehr kulant. Das Wegen-1,99-€-nicht-hinfahren-Wollen kann ich aber nachvollziehen.“

Kaufland-Fund sorgt für Erfahrungsaustausch: Mancher checkt die Produkte lieber vor dem Kauf genau

In den Kommentaren wird es teilweise auch ziemlich eklig - kein Wunder, dass manche am Benehmen der Menschen zweifeln. Eine Nutzerin merkt an: „Ich arbeite seit Jahrzehnten im Einzelhandel. Wenn ich selbst einkaufe, überprüfe ich nach Möglichkeit, ob die Ware noch original verschlossen ist. Obst/Gemüse wird abgewaschen, je nachdem mit 1 Tropfen Spüli o Natronwasser. Schon zu viel gesehen.“

Eine andere Person äußert sich ähnlich: „Deswegen checke ich seit Jahren immer solche Verpackungen, egal ob Ketchup, Nutella und Co.“ Und eine Nutzerin schreibt, ähnlich wie mehrere andere: „Wie ich jetzt einfach hoffe, dass es nur der Finger war, und es keine neue, bescheuerte TikTok-Challenge gibt... Da war ja mal was mit Eis anlecken und zurückstellen.“ Auch eine andere Kaufland-Kundin schickte eine Warnung an die Öffentlichkeit - nachdem sie einen unschönen Kassenbon-Eintrag bemerkt hat. (lin)