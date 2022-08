Rewe und Penny verschenken ein Produkt genau 14 Millionen Mal

Von: Benjamin Stroka

Teilen

Rewe, Penny und Nahkauf verschenken ab 1. August ein Produkt an Kunden. Mit der Aktion soll Plastikmüll verringert werden.

Köln – Für viele Menschen ist beim Einkaufen von losem Obst und Gemüse im Supermarkt noch immer der klassische Knotenbeutel das Mittel der Wahl. Der dünne Plastikbeutel hängt meist an einer Rolle zum Abreißen in den entsprechenden Abteilungen und kostet auch nichts. Kein Wunder also, dass die meisten Kunden immer noch gerne zu den Beuteln greifen. Beim Auspacken zu Hause finden diese Knotenbeutel in vielen Haushalten aber sofort den Weg in die Plastiktonne.

Ressourcen schonen geht anders, das meint auch die Supermarktkette Rewe. Daher will Rewe gemeinsam mit den Tochterunternehmen Penny und Nahkauf jetzt einen echten Anreiz bieten, um beim Kauf von losem Obst und Gemüse auf die Knotenbeutel zu verzichten, wie 24RHEIN berichtet.

Rewe verschenkt Frischenetze – Aktion gegen Plastikmüll ab 1. August

Rewe, Penny und Nahkauf verschenken ab 1. August bundesweit in allen Filialen beim Kauf von losem Obst und Gemüse ihre Mehrwegfrischenetze. Die Frischenetze lassen sich schließen und können beim nächsten Einkauf wiederverwendet werden. Damit sind sie deutlich nachhaltiger als die klassischen Knotenbeutel. Bei der Gratis-Aktion ab 1. August stehen insgesamt 14 Millionen solcher Netze zum Verschenken bereit. Die Netze gibt es laut Rewe-Angaben „solange der Vorrat reicht“.

Mehrwegfrischenetze bei Rewe und Co. Rewe hat im Oktober die Mehrwegfrischenetze als Alternative zum Plastikbeutel für loses Obst und Gemüse eingeführt. Das Frischenetz kann gewaschen werden und ist wiederverwendbar. So sollen Ressourcen geschont und Plastikmüll vermieden werden. Auch beim Wiegen gibt es keinen Unterschied: Das Gewicht des Netzes wird an der Kasse abgezogen.

Rewe und Penny: Frischenetze für Obst und Gemüse jetzt umsonst

„Mit dem Mehrwegfrischenetz können unsere Kunden leicht einen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz leisten, indem sie auf den Kunststoff-Knotenbeutel verzichten und das Netz bei ihrem Einkauf regelmäßig wiederverwenden“, sagt Patricia Hirsch, Penny-Bereichsleiterin Ultrafrische - Obst, Gemüse, Blumen und Pflanzen.

Rewe bietet bereits seit mehreren Jahren Mehrwegfrischenetze an. Jetzt gibt es die sogar umsonst. © Oliver Berg/dpa

Die Idee mit den geschenkten Frischenetzen gehört zur aktuellen Rewe-Nachhaltigkeitsstrategie „Vermeiden. Verringern. Verbessern“. Eingeführt wurden die Netze bereits im Oktober 2018. Sie kosteten damals 1,49 Euro im Zweierpack. 2019 folgte Penny als Discounter und führte ebenfalls die Mehrwegfrischenetze ein. (bs)