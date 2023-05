Die Grillsaison startet: Wie man leckere Salate clever vorbereitet

Leckere Salate zum Grillen können mit der richtigen Planung einfach vorbereitet werden. © Mykola via www.imago-images.de

Grillparty ohne Stress: Mit ein paar Tricks lassen sich leckere Salate und Beilagen ganz einfach vorbereiten.

Kassel – Ein gemütlicher Grillabend mit Freunden, ein Familien-BBQ oder gemeinsames Grillen mit den Nachbarn: Sobald die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, beginnt auch die langersehnte Grillsaison. Auf dem Rost brutzeln allerlei wie Fleisch, Käse Fisch und Gemüse. Doch zu der perfekten Grilltafel gehört auch das Drumherum: Drinks, Beilagen, Brot, Dips, Snacks und – Salate. Und damit nicht schon die Vorbereitung in Stress ausartet, lassen sich viele leckere Salate mit ein paar Tricks ganz einfach vorplanen.

Die Grillsaison startet: Salate zum Vorbereiten

Viele Salate kann man problemlos schon am Vortag zubereiten. Das spart Zeit und Nerven. Susann Kreihe, eine der Autorinnen des Grillbuchs „Plancha“, rät: „Nudeln, Kartoffeln, Hülsenfrüchte oder Reis kann man schon einen Tag zuvor kochen und im Kühlschrank aufbewahren.“ Das Dressing kann dann über Nacht ziehen und frische Zutaten wie Kräuter und Rohkost sollten frisch zugefügt werden.

Doch auch bei vielen Rohkostsalaten, wie der Griechische Bauernsalat, können viele Komponenten schon einen Tag vorher zubereitet und im Kühlschrank aufbewahrt werden, so Küchenmeister und Grillbuchautor von „Weber‘s Grillen auf dem Balkon“ Manuel Weyer. Auch das Dressing kann kalt gestellt werden, um am Grilltag müssen die Zutaten nur noch miteinander vermischt werden. „Nur Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht vorbereitet werden, denn sonst riecht der ganze Kühlschrank danach. Zwiebeln werden zudem bitter“, sagt Weyer.

Rezepttipp: Schwäbischer Kartoffelsalat

Zutaten: 1 Kilo Kartoffeln (am besten eignen sich Sorten wie „Drillinge“ oder „Bamberger Hörnchen“), 350 ml Gemüse- oder Fleischbrühe, 2 EL Essig, 2 TL Senf, 1 TL Salz, 1/2 TL Zucker, etwas Pfeffer, 1 EL Öl, optional etwas Schnittlauch, frische Radieschen oder eine gewürfelte Gurke

Zuerst Kartoffeln kochen, warm abpellen und in Scheiben schneiden. Dann mit heißer Brühe übergießen, damit die typische Salatsoße entsteht. Mit Essig, Senf, Salz, Zucker und Pfeffer würzen. Tipp: Den Salat über Nacht ziehen lassen und kurz vor dem Servieren 1 EL Öl und nach Belieben etwas Schnittlauch, frische Radieschen oder eine gewürfelte Gurke dazugeben.

Damit der Blattsalat frisch bleibt

Welker Salat hat auf dem Grilltisch nichts verloren. Aber auch Blattsalat lässt sich gut vorbereiten. Schon am Vortag können die Blätter gewaschen werden und sollten mit einer Salatschleuder oder einem Küchentuch gut getrocknet werden. Ungeschnitten und in einer Vorratsdose im Kühlschrank bleibt er Salat bis zum nächsten Tag frisch und knackig. Die TV-Köchin Zora Klipp empfiehlt.: „Das Dressing kann man in ein Marmeladenglas einfüllen und dann auf den Tisch stellen, damit sich jeder selbst den Salat frisch anmachen kann.“ So bleibt der Salat auch auf dem Tisch an langen Sommerabenden länger frisch.

Raffinierte Salate ohne Aufwand

Um einfache und besondere Salate zaubern, legt TV-Köchin Zora Klipp einfach Gemüse wie grünen Spargel und Tomatenrispen auf den Grill und drapiert diese auf grob gezupften Büffelmozzarella. Dann noch das Dressing drauf und – fertig! Dieses besteht aus 1 EL Senf, 4 EL Aceto Balsamico Bianco, 1 TL Honig, Salz, Pfeffer sowie 8 EL Olivenöl. Auch Avocadohälften kommen bei ihr auf den Grill. Diese werden dann nach Belieben gefüllt. Ihr Tipp: Kichererbsensalat bestehend aus gekochten Kichererbsen, Tomaten, Radieschen, Gurke, Kreuzkümmel, Koriander, Zitronensaft, einem Spritzer Olivenöl sowie Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker.

Rezepttipp: Gegrillter Wassermelonensalat mit Heidelbeeren

Zutaten: Ca. drei Scheiben Melone, 125 g Heidelbeeren, 1 EL fein geriebener Ingwer, der Abrieb und der Saft von 1 1/2 Zitronen, ein EL Honig, 25 ml Olivenöl und etwas Meersalz

Melonenscheiben mit etwas Olivenöl benetzen. Auf beiden Seiten bei hoher Temperatur grillen, danach abkühlen lassen und das Fruchtfleisch in Würfel schneiden. Weitere Zutaten untermischen. Tipp: Mit frischen Minzblättern verfeinern.

Mit diesen einfachen Tricks und mit weniger Aufwand kann die Grillsaison ganz entspannt beginnen. (ek mit dpa)