Bußgeldfalle für Ausländer in London: Worauf Sie achten müssen

Von: Ines Baur

Eine Straße in der Londoner Innenstadt: Möglicherweise gilt hier eine spezielle Emissions-Regelung. © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Touristen und Ausländer mit eigenem PKW werden in London wegen einer wenig bekannten Regelung zur Kasse gebeten.

London/München – Wer plant, zur Krönung von Prinz Charles nach London zu reisen, sollte das besser ohne eigenen Pkw tun. Oder sich gegebenenfalls über die aktuellen Regelungen informieren, was Emissionen und Pkws in der Metropole angeht. Andernfalls kann es so richtig teuer werden.

Denn in London sind einem Bericht des Guardian zufolge schon Tausende Ausländer in eine Bußgeld-Falle getappt. In Einzelfällen hätten sich mehr als 20.000 Pfund (mehr als 22.000 Euro) an Strafzahlungen angesammelt. Die Zahlungen seien oft nicht wegen bewusster Verstöße, sondern vielmehr aus Unwissenheit der Betroffenen verhängt worden, schreibt die Zeitung.

Transportdienst erhielt zwölf Bußgelder von jeweils 2000 Pfund

Fernando Neiva etwa betreibt einen Transportdienst für französische Touristen im Vereinigten Königreich. Neiva bekam zwölf Bußgelder in Höhe von jeweils 2.000 englische Pfund aufgebrummt. Der Guardian berichtet weiter von einem französischen Autofahrer, der zur Hochzeit seines Sohnes nach London reiste und dem ein Bußgeldbescheid von fast 11.000 englische Pfund ins Haus geflattert sein soll.

Beide hatten ihre Fahrzeuge offenbar nicht registriert, wie es eine Regelung des Transport for London (kurz TfL) vorschreibt.

Warum so viele Ausländer in die Bußgeldfalle tappen

Grund für die Bußgelder ist eine Regelung, die die Londoner City in Umweltzonen teilt. In bestimmten Zonen der Londoner City dürfen zu bestimmten Zeiten nur Fahrzeuge fahren, die Emissions-Voraussetzungen erfüllen. Für ausländische Fahrer gilt, dass sie ihr Fahrzeug erst registrieren müssen, bevor sie in eine entsprechende Zone fahren. Machen sie das nicht, wird ihr Pkw behandelt, wie ein Auto mit hoher Diesel-Emission. Dann werden Bußgelder fällig.

Grundsätzlich gilt je nach Zone eine Gebührenpflicht für ältere Kfz bis 3,5 t. Neuere Fahrzeuge, die in Deutschland zugelassen sind, fahren kostenfrei, sind aber zu registrieren. In der Londoner Innenstadt fällt zusätzlich für alle Kfz die City-Maut London (Congestion Charge).

So umgehen Ausländer in London die Bußgelder

Doch wie umgeht man als Tourist die hohen Strafen? Zum einen ist das Verkehrsnetz des öffentlichen Transports in der Metropole so gut ausgebaut, dass Touristen tatsächlich kein eigenes Auto in der City brauchen.

Wer jedoch unbedingt mit dem eigenen PKW anreisen möchte, sollte sich entsprechend der geltenden Regelungen vorab registrieren. Dazu einfach auf der Seite des Tfl nachsehen, was für das eigene Auto gilt und die Registrierung abschließen.

Autofahren in London: Was kostet die City-Maut – und wo ist sie zu zahlen?

Das gesamte Zentrum Londons ist quasi Umweltzone. Wer hier mit dem eigenen Pkw fahren möchte, muss sich registrieren und die City-Maut zahlen. Fällig ist sie für Fahrten von montags bis freitags (außer Feiertags) zwischen 7:00 Uhr und 18:00 Uhr. Abends und am Wochenende ist die City dann Maut-frei.

Ebenso an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr. Laut dem ADAC kostet die Maut für einen Tag aktuell 15 Pfund. Autofahrer können vorab online, in ausgewählten Geschäften, Tankstellen sowie per Post, per SMS oder telefonisch (+44(0)20 7649 9122) zahlen.