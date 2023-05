Heiraten außerhalb Deutschlands: So viel kostet eine Eheschließung im Ausland

Von: Robin Dittrich

Heiraten im Ausland kann für viele Paare deutlich teurer werden als in Deutschland. So viel kosten Eheschließungen im Ausland.

Frankfurt – Fast 400.000 Ehen wurden im Jahr 2022 in Deutschland geschlossen. 40 bis 60 Euro kostet die Trauung im Standesamt hierzulande – die Höhe variiert je nach Bundesland.

Wem die Eheschließung in Deutschland zu banal erscheint, kann als deutsches Paar ebenso im Ausland heiraten. Die Eheschließung im Ausland kann allerdings durchaus kostspielig werden.

Wie viel kostet eine Eheschließung im Ausland?

Der Frage, wie viel Geld Eheschließungen im Ausland kosten, ging der Finanzdienstleister Wise nach. Bei der Untersuchung wurden die Kosten für eine standesamtliche Hochzeit von Menschen aus Deutschland in den Hauptstädten von EU-Ländern und Großbritannien geprüft. Die Kosten dafür unterschieden sich teils enorm. Grund dafür ist, dass die Kosten zur Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen ebenfalls mit reinspielten. Dazu zählen unter anderem auch die Eheurkunde, Sachbearbeitungskosten und die Kosten für die Trauung.

Wenn eine standesamtliche Hochzeit in Deutschland zu banal erscheint, kann auch im Ausland geheiratet werden. © R. Rebmann/Imago (Symbolbild)

In einigen Ländern gab es zudem unterschiedliche Preisstufen, aus denen ausgewählt werden konnte. Die Kosten für die jeweilige Hochzeitsfeier wurden hingegen nicht berechnet. Auch die Kosten für die Anreise aus Deutschland und die Folgekosten der Eheschließung im Ausland wurden nicht angesetzt. Wie der Finanzdienstleister Wise mitteilte, ist das Heiraten für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Italien am teuersten. In Rom kostet die Eheschließung demnach mindestens 769 Euro, kann allerdings auch bis zu 1469 Euro kosten.

Hier ist eine Eheschließung im Ausland besonders günstig

Am günstigsten ist das Heiraten für Menschen aus Deutschland in Amsterdam, Helsinki, Madrid, Ljubljana, Budapest und Paris. In all diesen europäischen Hauptstädten kann schon für 69 Euro standesamtlich geheiratet werden. Das Besondere in diesen Städten: Die Durchführung der Trauung ist dort kostenfrei. Auf Platz zwei des Rankings folgt Luxemburg mit Kosten von 79 Euro für die standesamtliche Hochzeit. Ebenfalls auf dem Treppchen liegt Sofia in Bulgarien, dort kostet die Hochzeit knapp 83 Euro.

So viel kostet die Eheschließung für Menschen aus Deutschland im Ausland mindestens/maximal:

Stadt Kosten mindestens Kosten maximal Paris 69 Euro 69 Euro Ljubljana 69 Euro 69 Euro Budapest 69 Euro 69 Euro Madrid 69 Euro 189 Euro Helsinki 69 Euro 319 Euro Amsterdam 69 Euro 1108,30 Euro Luxemburg 79 Euro 99 Euro Sofia 82,77 Euro 252,60 Euro Warschau 86,64 Euro 86,64 Euro Brüssel 94 Euro 319 Euro Zagreb 96,87 Euro 96,87 Euro Tallinn 99 Euro 469 Euro Vilnius 103,30 Euro 103,30 Euro London 121,44 Euro 121,44 Euro Valletta 148,45 Euro 181,85 Euro Riga 153 Euro 286,25 Euro Stockholm 158 Euro 158 Euro Reykjavik 174,86 Euro 174,86 Euro Lissabon 189 Euro 269 Euro Prag 195 Euro 237 Euro Nikosia 197,15 Euro 350,92 Euro Kopenhagen 283,50 Euro 283,50 Euro Dublin 289 Euro 289 Euro Bratislava 379 Euro 379 Euro Wien 379 Euro 899 Euro Bukarest 473,17 Euro 743,17 Euro Rom 769 Euro 1469 Euro

Im Schnitt lagen die Kosten für eine Eheschließung im Ausland bei mehr als 180 Euro. Neben den sehr hohen Kosten für eine Eheschließung in Rom wird es auch in Österreich teuer. In Wien kostet die standesamtliche Trauung insgesamt 379 Euro, genauso teuer wird es in Bratislava. Wer aus Deutschland im Ausland heiraten möchte, kann also einige Kosten ansammeln, muss es aber nicht. Die Reisekosten spielen zusätzlich wohl eine entscheidende Rolle. Auch eine Scheidung kann ordentlich ins Geld gehen.