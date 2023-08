„Keine Abgabe an Muggel“: User verschenkt Harry Potter Bier Pong – aber nur unter einer Bedingung

Von: Romina Kunze

Treffen Harry-Potter-Fans und kreative Party-Freunde aufeinander, entstehen extrem unterhaltsame Dinge. Beweis gefällig? Bitte, eine Kleinanzeige der originellen Art.

München – Der eine will es loswerden, der andere es haben – so simpel ist das Prinzip der Online-Tauschbörse Kleinanzeigen. Und ebenso unkompliziert gehen die privaten Geschäfte oftmals auch über die Bühne. Hin und wieder laufen die Verhandlungen allerdings aus dem Ruder und arten in heftigen Wortgefechten aus oder gar schlimmerem.

Nicht nur gebrauchte Möbel und seltene Scheunenfunde, sondern auch kuriose Tauschgeschäfte werden mitunter auf der Plattform inseriert. Besonders erfreulich ist, wenn Gegenstände für lau von den einen in den anderen Besitz übergehen. Ein seltenes Schätzchen ist sicherlich auch das, was ein Nutzer in Hamburg zu verschenken hatte. Ein Haken hatte das Ganze aber dann doch.

„Harry Potter Bier Pong“-Set sucht auf Kleinanzeigen einen neuen Besitzer – nur für gekonnte Spieler

Der User aus Norddeutschland wollte sein Bier-Pong-Set loswerden. Aber nicht irgendein Party-Trinkspiel, sondern eines in der „Quidditch Edition“, wie er in seinem Inserat schreibt. Das „Harry Potter“-Gadget, das eher nach einer Zusammenstellung alter Plastikbecher und Uromas alten Gardinenhalterung aussieht, war wohl so originell, dass es auch auf der Instagram-Seite „bestofkleinanzeigen1“ Erwähnung findet.

Das Auffälligste daran ist aber nicht mal die abenteuerliche Kreation, sondern die Verkaufsart. Ausgeschrieben ist sie zwar als „zu verschenken“, doch ganz so leicht ist das Schmuckstück dann doch nicht zu haben. „Um das Spiel zu bekommen, muss man mich vorher allerdings in einer Runde schlagen“, so die Bedingung. Ein genialer Schachzug, um neue Freunde, Gegner oder Opfer zu finden? Wer weiß.

Kleinanzeigen-Geschenk mit Einschränkung: Harry Potter Bier Pong Set geht nicht an „Muggel“

Die Community feiert die Kleinanzeige jedenfalls; ähnlich wie einen Aprilscherz der Betreiber (noch unter der Regie von ebay). Vor allem der Beisatz „Keine Abgabe an Muggel“ erfreut den Potter-Enthusiasten. Dass sich unter den Followern allerdings auch Zauber-Neulinge befinden, beweist dieser hier, der fragt „Keine Abgabe an wen oder was?“ Eine unbedacht gestellte Frage, auf die es unzählige – in der Regel spöttische – Antworten hagelte.

Ein Nutzer erbarmt sich seiner dann aber doch: „‘Muggel‘ nennt man im Harry Potter Universum die nicht magischen Personen“, klärt er auf und fordert alle „Reinblütler“ auf, den Muggel nicht zu piesacken. Ebenfalls in Anlehnung an einen Begriff aus dem Harry-Potter-Lexikon (wenn ein Zauberer ausschließlich von Zauberern abstammt).

„Harry Potter Bier Pong“ auf Kleinanzeigen belustigt das Netz – nur ein Nutzer ist noch witziger

Dagegen bedient sich ein anderer Nutzer dem Jugendslang, um seine Bewunderung auszudrücken. Auf die etwas kryptische Frage in den Kommentaren „Was reimt sich auf Stock“, entgegnet er humorvoll „auf Lock“ – also „lässig“, wie das potenzielle Jugendwort des Jahres 2023 ausdrücken soll. Ein anderer schreibt das Offensichtliche: „Bier-Pong Next Level“.

Aber den wohl besten Kommentar hatte „klatschbroetchen“ in den Fingern: „Und am Ende gibt‘s den goldenen Schnaps“. Über 1000 Likes für das gekonnte Wortspiel aus Quidditch-Spielgerät und Bier-Pong-Beschleuniger. Wer am Ende das begehrte Fan-Utensil ergattern – und den gewieften Besitzer schlagen – konnte, ist nicht bekannt. Auch nicht, von wann die Anzeige ist oder wie viele Anfragen darauf eingingen. Ausgehend von einem anderen Inserat mit Harry Potter Merchandise würde aber eine große Nachfrage nicht verwundern. (rku)