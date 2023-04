Kampf dem Schmutz: Wie Sie dreckige Fugen wieder sauber bekommen

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Wenn die Fugen zwischen den Fliesen dreckig sind ist, kann das im schlimmsten Fall gefährlich werden. Doch mit diesem Mitteln werden die Fugen auch wieder schnell sauber.

Kassel – Schöne Fliesen können ein echter Hingucker sein, wenn nicht gerade dreckige Fugen den Anblick torpedieren. Doch die dreckigen Fugen sind nicht nur unschön anzuschauen, sondern können auch zur Gesundheitsgefahr werden. Fliesen werden vor allem in Küche und Bad angebracht, den Räumen in der Wohnung, in denen oft eine hohe Feuchtigkeit herrscht. In Räumen mit einer hohen Luftfeuchtigkeit vermehren sich Keime besonders schnell, auch in den Fugen zwischen den Fliesen.

Dreckige Fugen können zur Gesundheitsgefahr werden – so werden sie wieder sauber

Da kann es schonmal so wirken, als kommen die Verfärbungen zwischen den Fliesen über Nacht. In den Fugen bilden sich nicht nur unschöne Ablagerungen – auch Schimmel kann sich bilden. Dieser steht unter anderem im Verdacht, Atemwegserkrankungen auszulösen, berichtet das Umweltbundesamt.

Sobald man eine Verfärbung der Fugen feststellt, sollte man handeln. In vielen Fällen kann man dann sogar auf starke, chemische Reiniger verzichten. Einige Hilfsmittel befinden sich häufig sogar schon zu Hause, ob für Backofen oder Waschmaschine – für fast alles sind die Hausmittel. Und so auch für die Fugenreinigung der Fliesen.

Dreckige Fugen mit einem Hausmitteln einfach wieder sauber machen

Ein echtes Wundermittel im Haushalt ist das Natron, mit ihm lassen sich auch die Verfärbungen der Fugen lösen. Laut dem Haushaltsportal myhomebook.de ist es dabei jedoch wichtig, wirklich Natron zu verwenden und nicht etwa Backpulver, auch wenn Natron der Hauptbestandteil davon ist. Backpulver könnte die Schimmelbildung sogar noch verstärken. So kann man Natron auf Fugen anwenden:

Das Natron einfach auf die betroffene Stelle streuen und mit einer Zahnbürste wegschrubben.

Noch besser soll es funktionieren, wenn man aus Natron und Wasser eine Paste mischt und diese auf die betroffene Stelle schmiert, um sie anschließent wegzuschrubben.

Nicht jedes Mittel eignet sich zum Reinigen der Fugen – darauf sollte man besser verzichten

Es gibt allerdings auch ein paar strikte NoGos beim Fugen-Reinigen. Ein beliebtes Hausmittel zum Reinigen ist Essig, dieser ist für einige Materialien zu aggressiv und könnte diese angreifen. Dasselbe gilt laut utopia.de auch für Zitronensäure und herkömmliche Scheuermilch.

Um der Bildung von Schimmel in der Wohnung vorzubeugen ist es zudem essenziell wichtig, richtig zu lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. (kiba)