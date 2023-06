Kurioser Spartipp: Heizung auch im Sommer auf 5 stellen

Von: Sven Fekkers

Die Heizung in den Sommerbetrieb zu schalten, kann unbemerkt Geld verschlingen. Stattdessen empfiehlt sich eine andere Heiz-Einstellung.

Dortmund – Wetten, dass Sie auch im Sommer heizen? Das Thema Heizung wird in der warmen Jahreszeit eher stiefmütterlich behandelt. Dennoch sollte man gewisse Einstellungen vornehmen, damit man sich ruhigen Gewissens den sommerlichen Vergnügungen widmen kann.

Spartipp überrascht: Heizung auch im Sommer auf 5 stellen

In vielen Haushalten wird auch im Sommer geheizt. Unbemerkt! Was es damit auf sich hat, erklärt der Deutsche Verband Flüssiggas (DVFG).

Laut Mitteilung des Verbandes ist der Grund eine nicht optimal eingestellte Heizungsanlage. Was ist die Ursache für den ungewollten und vor allem unnötigen Kostenpunkt Heizung im Sommer?

Unbemerktes Heizen im Sommer: Falsche Einstellung verschwendet Geld

„Heizungen automatisch in den Sommerbetrieb schalten zu lassen, reicht oft nicht aus, dass sie während der Sommermonate tatsächlich nicht in Betrieb gehen“, so Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas. Angesichts der nach wie vor hohen Gaspreise ein teurer Fehler.

„Um bei den hohen Energiekosten wirklich auf der sicheren Seite zu sein, ist bei der Heizungsumstellung die richtige Grundeinstellung entscheidend“, erläutert Lau weiter. Welche Spartipps empfiehlt der DVFG?

Geldverschwendung im Sommer vermeiden: Fehler beim Heizen hat teure Folgen

„Nur Warmwasser“ lautet das Erfolgsrezept, um der unbemerkten Geldverschwendung entgegenzuwirken. Viele modern Heizungsanlagen mit smarter Regelung würden die Umstellung in den „Sommerbetrieb“ automatisch vornehmen.

Laut DVFG bedeutet dies jedoch nicht, dass die Heizung auch komplett ausgeschaltet ist. „Stattdessen springt sie an, wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten wird.“ Dies geschieht häufig mithilfe von Außentemperatursensoren. Problem: Auch im Frühling und Sommer kann es vor allem nachts noch kalt werden.

Ungewolltes Heizen im Sommer: Richtige Einstellung an Heizung spart bares Geld

„Dieses ungewollte Heizen ist allerdings echte Energieverschwendung, gerade in gut gedämmten Häusern, die nur langsam auskühlen“, sagt Markus Lau. „Statt auf ‚Sommerbetrieb‘ sollten Verbraucherinnen und Verbraucher daher die Einstellung ‚Nur Warmwasser‘ wählen“, erklärt der Technikexperte.

Auf diesem Wege „wird kein Heizungswasser mehr aufbereitet, sondern nur noch Warmwasser für Küche und Bad.“ Der Energieverbrauch sinkt. Wann der optimale Zeitpunkt für die Umstellung ist, hängt von der Witterung ab. Laut DVFG sollte sie jedoch spätestens mit Beginn der warmen Jahreszeit vorgenommen werden, berichtet RUHR24.

Warum man seine Heizung auch im Sommer auf Stufe „5“ stellen sollte. © Manfred Segerer/Imago

Energieverbrauch im Sommer senken: Heizung auf Stufe 5 zu stellen, spart bares Geld

Darüber hinaus sollte man im Anschluss die Thermostate an den Heizkörpern auf Stufe „5“ drehen. Was auf den ersten Blick komisch anmutet, kann zu Beginn der Heizperiode im Winter bares Geld sparen.

„So lässt sich verhindern, dass die Ventile im Sommer blockieren und zu Beginn der nächten Heizdperiode festsitzen – und dann im schlimmsten Fall erneuert werden müssen“, klärt Lau in der Mitteilung des DVFG auf.