Hitze im Büro: Diese Maßnahmen muss der Arbeitgeber ab 30 Grad ergreifen

Von: Stella Henrich

Beschäftigte bekommen anders als Schüler bei Hitze nicht frei. Trotzdem müssen Arbeitgeber bei steigenden Temperaturen für ein angenehmes „Arbeitsklima“ sorgen.

München ‒ Hohe Temperaturen sind eine Herausforderung – vor allem für ältere Menschen, kleine Kinder und Menschen mit Kreislaufproblemen. Doch auch viele anderen tun sich damit schwer, ihrem geregelten Alltag nachzugehen, sobald die Grade am Thermometer nach oben klettern. Amtsärzte fordern daher mittlerweile eine Siesta – sogar am Arbeitsplatz.

Was sich der eine oder andere womöglich wie ein Mittagsschläfchen in der Kita vorstellt, unterliegt einem wissenschaftlichen Ansatz und ist in vielen Orten bereits erprobt. Beschäftigte sollten sich an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren, so die Idee des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Heißt: Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen, um dann zur späteren Stunde, wenn es abgekühlt hat, die Arbeit wieder aufzunehmen.

Doch es gibt bereits Dinge, die der Arbeitgeber tun muss, um seinen Beschäftigten auch bei Hitze das unbedenkliche Arbeiten zu ermöglichen.

Hitze im Büro: Forderung nach Siesta wird laut – Arbeiten bei Hitze eine „Gefahr für Leben und Gesundheit“

„Bei starker Hitze sind Menschen nicht so leistungsfähig wie sonst. Schlechter Schlaf bei fehlender Abkühlung in der Nacht führt zusätzlich zu Konzentrationsproblemen“, begründet der Ärzteverband die Forderung nach einer Siesta. Rein sprachlich klingt das Konzept einer „Siesta“ deutlich besser als die rechtliche Grundlage, die für alle Arbeitnehmer hierzulande schon lange gilt. Denn ganz allgemein müssen Chefs nach dem Bürgerlichen Gesetz­buch (BGB) dafür sorgen, dass ihre Mitarbeitenden vor „Gefahren für Leben und Gesundheit“ geschützt sind.

Allerdings seien Gefährdungsbeurteilungen immer noch kein Standard in Betrieben – ein Versäumnis von Arbeitgebern, das angesichts des Klimawandels und der extremen Sommer vollkommen inakzeptabel sei, wendet DGB-Gewerkschaftlerin Anja Piel gegenüber RND ein. Die Folge von Hitze können starke Kopfschmerzen, trockene Haut, Verwirrtheit, Herzrasen bis hin zu Erbrechen, Bewusstseinsstörungen sein, warnt der BVÖGD. Im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen.

Hitze im Büro: Arbeitgeber müssen Maßnahmen ab 26 Grad ergreifen. (Symbolbild) © Michael Eichhammer/imago

Deshalb sollte die Temperatur im Arbeits­raum 26 Grad Celsius nicht über­schreiten, andernfalls muss der Arbeit­geber Maßnahmen zur Temperatur­regulierung ergreifen, legt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in den „Technischen Regeln für Arbeitsstätten“ fest. Übersteigt das Thermometer die 35 Grad-Marke, sei der Raum zum Arbeiten demnach ungeeignet.

Was tun bei Temperaturen über 26 Grad Celsius? Recht auf Hitzefrei gibt es im Büro nicht

Die schlechte Nachricht vorneweg: Hitzefrei, wie viele es sicherlich noch aus ihrer Schulzeit kennen, gibt es für Beschäftigte nicht. Schwangere können jedoch laut Mutterschutzgesetz bei hohen Temperaturen freigestellt werden. Dafür braucht es ein ärztliches Attest. Dennoch gibt es andere Maßnahmen, zu denen der Arbeitgeber gesetzlich bei Hitze verpflichtet ist, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) informiert.

Überschreiten die Temperaturen 30 Grad Celsius, kann der Arbeitgeber eine Änderung der Dienstzeiten erwägen. Folgendes muss er tun, um für ein erträgliches Arbeitsklima im wörtlichen Sinne zu sorgen:

Jalousien herunterlassen

Kühle Getränke für die Beschäftigten bereitstellen

Bekleidungsregeln lockern, zum Beispiel kurze Hosen für die Männer, Krawattenpflicht aufheben

Tisch-, Stand- und Deckenventilatoren zum Belüften der Büroräume einsetzen

Elektrische Geräte wie Kopierer, Drucker, Rechner so wenig wie möglich einschalten

Quelle: Stiftung Warentest

Doch: Auch bei Hitze gibt es keine Verpflichtung, eine Klima-Anlage zu installieren.

Natürlich können Beschäftigte auch selbst gegen die Hitze an heißen Bürotagen vorgehen. Wer keinen Urlaub genehmigt bekommt oder versäumt hat, ihn rechtzeitig einzureichen, dem raten Verbraucherschützer zu Folgendem:

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr: Viel trinken; mehr als üblich. Die Getränke sollten nicht eiskalt sein.

Viel trinken; mehr als üblich. Die Getränke sollten nicht eiskalt sein. Richtige Kleiderwahl: Keine falsche Eitelkeit; bei Hitze muss es nicht das Hemd und Sakko sein.

Keine falsche Eitelkeit; bei Hitze muss es nicht das Hemd und Sakko sein. Leichtes Mittagessen: Damit der Körper nicht noch mehr als ohnehin schon arbeiten muss, sollte man sich Burger, Döner und Co. zu Mittag verkneifen. Stattdessen lieber leichte Kost, wie Salat, Suppe, Fisch oder gegrilltes Gemüse.

Damit der Körper nicht noch mehr als ohnehin schon arbeiten muss, sollte man sich Burger, Döner und Co. zu Mittag verkneifen. Stattdessen lieber leichte Kost, wie Salat, Suppe, Fisch oder gegrilltes Gemüse. Und: Da der Körper durch das vermehrte Schwitzen im Sommer viele Mineralien verliert, sollte ausreichend Salz zu sich genommen werden.

Da der Körper durch das vermehrte Schwitzen im Sommer viele Mineralien verliert, sollte ausreichend Salz zu sich genommen werden. Schnelle Abkühlung: Im WC kühles Wasser über die Handgelenke und Unterarme laufen lassen.

Kurzerhand eigenmächtig freinehmen, dürfen Beschäftigte allerdings nicht. Das wäre ein Verstoß gegen den Arbeitsvertrag. Bei wiederholtem Verstoß kann laut IHK dann sogar die Kündigung drohen.

Hitze im Büro – Nur jede siebte Firma ergreift Maßnahmen

Höchstwahrscheinlich wird der Klimawandel künftig auch die Arbeitswelt kräftig durchschütteln. Einige Regionen der Erde werden einer Studie zufolge sogar unbewohnbar. Laut einer repräsentativen Auswertung der Förderbank KfW passt sich nur jede siebte Firma der Erderwärmung und ihren Folgen – beispielsweise mit baulichen Maßnahmen – bislang an.

Andererseits, wenn es zu kalt im Büro wird, weil Arbeitgeber die Energiesparziele der Bundesregierung einhalten müssen, können Arbeitnehmer im Umkehrschluss auf zwölf Grad Mindesttemperatur im Büro bestehen.