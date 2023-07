Über 40 Grad in Südeuropa: Kann ich meine Reise wegen Hitze kostenlos stornieren?

Von: Christoph Gschoßmann

Die Wälder brennen, die Flüsse trocknen aus: Bei Rekordhitze Urlaub machen, ist keine verlockende Aussicht. Kann man die Reise also kurzfristig absagen?

Bremen – Die Hitze ist erbarmungslos: In Deutschland jagt ein Temperaturrekord den nächsten, und in Südeuropa ist es noch viel schlimmer. Temperaturen von über 40 Grad sind in diesem Sommer keine Ausnahme mehr. Die Folge sind Waldbrände, ausgetrocknete Gewässer und Gesundheitsgefahren für jeden, der sich zu lange draußen aufhält. Selbst im Zoo verenden Tiere wegen der Hitze.

Seitdem die Thermometer immer höher steigen, fragen sich wohl viele Urlauber, ob sie ihre Reise in den Süden nicht noch einmal überdenken sollten. Besonders in Ballungsräumen, also bei Städtetrips, kann man es im Freien aktuell kaum aushalten. Doch „nur“ Hitze ist rein rechtlich gesehen kein legitimer Grund für eine Stornierung.

Stornierung bei Extremhitze? Der Reiseveranstalter muss einen „Fehler“ gemacht haben

Für ein ordnungsgemäßes Stornieren bedarf es eines „Fehlers“: Im Sinne einer Mängelgewährleistung müsse man dem Reiseveranstalter ein Unvermögen oder Mangel verwerfen können, erläutert Reiserechtsexperte Paul Degott: „Irgendwas hat nicht funktioniert und deswegen ist die Fortsetzung oder der Antritt der Reise unzumutbar.“ Das werde man allein aufgrund der Wetterbedingungen aber nicht sagen können, erklärt der Kenner.

In konkreten Fällen könne man aber doch einen Rückzieher machen - wenn zum Beispiel die Klimaanlage streikt. Wer ein Hotel gebucht hat, für das der Veranstalter volle Klimatisierung zugesagt hat, hat Anspruch auf Kühlung. „Da sind wir natürlich schon massiv im Gewährleistungsbereich und da wäre der Veranstalter in der Pflicht“, erklärt Reiserechtler Degott. „Nicht deshalb, weil er für die Hitze was kann, sondern weil er für den Ausfall der Klimaanlage verantwortlich ist.“

Reiserecht: Erkrankung wegen Hitze „nicht plötzlich“ – Ausnahmefall Waldbrände

Und wie ist es mit einer Reiserücktrittsversicherung? Diese greift in einer Hitzesituation auch nicht per se, sagt Degott. Diese decke nur plötzliche, schwere Erkrankungen ab. Habe jemand beispielsweise einfach einen hohen Blutdruck und vertrage die Hitze nicht gut, sei das sicherlich keine plötzliche schwere Erkrankung. „Da muss schon vieles extrem zusammenkommen.“ Erst dann könne man mit Aussicht auf Erfolg probieren, entstandene Stornokosten auf diesem Weg zurückzuerhalten.

Übrigens: Bei Waldbränden, wie sie aktuell in Athen grassieren, handelt es sich nach dem Reiserecht um außergewöhnliche Umstände. Hier ist eine Stornierung schon durchaus eher möglich: „Die Voraussetzung ist, dass die Reise durch außergewöhnliche Umstände tatsächlich konkret beeinträchtigt ist“, erklärt Karolina Wojtal, Juristin und Projektleiterin beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland.

