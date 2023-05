Hohe Heizkosten im Sommer vermeiden: So bleibt die Heizung nicht unbemerkt an

Von: Robin Dittrich

Im Sommer wird in vielen Haushalten die Heizung komplett abgestellt. Wird das jedoch vergessen oder passiert ein Fehler, kann das durchaus teuer werden.

Kassel – In Zeiten hoher Kosten für Gas und Strom versuchen viele Haushalte, Geld zu sparen. Insbesondere die Heizkosten schießen im Winter geradezu in die Höhe. Wird die Heizung im Sommer dann nicht abgestellt oder fehlerhaft bedient, drohen weiterhin hohe Kosten.

Hohe Heizkosten im Sommer vermeiden: So gehen Sie auf Nummer sicher

Mit dem drohenden Inkrafttreten des neuen Heiz-Gesetzes stellen sich viele Haushalte die Frage, auf welche Heizung sie künftig setzen sollen. Einige Verbraucher könnten dabei vergessen, ihre aktuelle Heizung bei sommerlichen Temperaturen auszuschalten. Eine extra Einstellung für den Sommer reicht dabei oftmals nicht aus: „Heizungen automatisch in den Sommerbetrieb schalten zu lassen, reicht oft nicht aus, dass sie während der Sommermonate tatsächlich nicht in Betrieb gehen“, sagt Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG).

Schon bei warmen Frühlingstemperaturen kann Heizen bares Geld kosten. Bei über 20 Grad im Sommer ist es jedoch doppelt ärgerlich, wenn Heizkosten anfallen. „Um bei den hohen Energiekosten wirklich auf der sicheren Seite zu sein, ist bei der Heizungsumstellung die richtige Grundeinstellung entscheidend“, sagt Lau. Oftmals wird bei modernen Heizungen automatisch auf einen „Sommerbetrieb“ umgestellt. Wird es dabei vor allem nachts kühl, kann die Heizung allerdings wieder anspringen, auch wenn das gar nicht gewünscht wird.

So vermeiden Sie hohe Heizkosten im Sommer

Auch die Verbraucherzentrale schreibt, dass die Heizungsanlagen im Sommer „komplett abgeschaltet oder auf einen reinen Warmwasserbetrieb für warmes Wasser umgestellt“ werden sollten. Denn: Springt die Heizung bei kühleren Temperaturen an, „ist das ungewollte Heizen eine echte Energieverschwendung, gerade in gut gedämmten Häusern, die nur langsam auskühlen“, fügt Markus Lau an. Gibt es die Option bei Ihrer Heizung, sollte „Nur Warmwasser“ ausgewählt werden.

In der Folge wird nur noch Warmwasser für Küche und Bad aufbereitet, es läuft jedoch kein Wasser mehr durch die Heizung. Ein weiterer Tipp des Heizungsexperten: „Auch wenn es zunächst irritiert: drehen Sie die Thermostate auf Stufe 5. Dadurch blockieren die Ventile im Sommer nicht.“ Wem das zu unsicher erscheint, der kann alle zwei Wochen die Regler an der Heizung für wenige Minuten auf die höchste Stufe stellen. Trotz ausgeschalteter Heizung kommen im Sommer Heizkosten auf Haushalte zu, woran liegt das?