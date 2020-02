Achtung Allergiker: Beliebte Hamburger-Sauce wird zurückgerufen

In vielen Bundesländern im Laden

Der Lebensmittelhersteller Homann ruft eine Hamburger-Sauce zurück. Bei Allergikern kann die Sauce zu Reaktionen führen.

München - Aufgrund eines Etikettierungsfehlers ruft der Feinkosthersteller Homann seine „Hamburger Sauce“ zurück. Einzelne Flaschen der Sauce (450ml) der Marke Homann könnten ein anderes Produkt enthalten. In dem Produkt können Weizen, Ei und Senf Bestandteil der Rezeptur sein, teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Das Portal lebensmittelwarnung.de des Bundesamtes für Verbraucherschutz veröffentlichte am Donnerstag eine entsprechende Warnung. Das Produkt sei in Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen verkauft worden.

Hambuger-Sauce: Rückruf von Homann - Dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist betroffen

Betroffen sind Saucen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.07.2020 und der Chargennummer L10530281. Der Verzehr kann dem Unternehmen zufolge bei Personen, die an einerWeizen-, Ei-, oder Senfunverträglichkeit leiden, zu allergischen Reaktionen führen. Bei Rückgabe werde das Produkt ausgetauscht oder der Preis erstattet, teilte die Firma aus dem niedersächsischen Dissen mit.

