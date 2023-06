Angeblicher Ex-Azubi aus Luxushotel packt aus: Betrunkener Unternehmer wollte mir Mega-Trinkgeld geben

Von: Armin T. Linder

Spannend, wenn auch mit Vorsicht zu genießen: Ein angeblicher ehemaliger Azubi aus einem Luxushotel packt anonym im Internet aus.

München – Die „Ask me anything“-Runden bei Reddit haben einen klaren Vor- und einen eindeutigen Nachteil: Man bekommt ungewöhnliche Einblicke in die Jobs und Schicksale derer, die sich dort den Fragen der Community stellen. Die Krux liegt auch auf der Hand: Da das anonym vonstattengeht, ist alles komplett unbestätigt und mit höchster Vorsicht zu genießen. Niemand kann sicher wissen, ob die Person das ist, was sie zu sein vorgibt.

In vielen Fällen deuten aber schon die Antworten und ihr Detailreichtum darauf hin, dass die Person mit hoher Wahrscheinlichkeit authentisch ist. So war es bei einem, der jahrelang auf dem Müllwagen mitfuhr genauso wie bei einem Baumarkt-Mitarbeiter, einer Rewe-Führungskraft oder einem, der über die Sandwich-Kette Subway auspackte. Und so ist es auch jetzt, wenn einer schreibt „Ich habe eine Ausbildung in einem Super-Luxus-Hotel gemacht“ – und dann auffordert, ihm Fragen zu stellen. Schon in seiner Vorrede weist er an: „Bitte keine Fragen zum Namen oder zum Standort des Hotels. Namentlich werde ich auch keine Promis nennen.“

Angeblicher Ex-Luxushotel-Azubi bei Reddit: Betrunkener Unternehmer wollte mir eine Million schenken

Es gibt eine Menge Spannendes – wenn auch wie erwähnt Unbestätigtes – zu lesen, gleich mehrfach zum Thema Trinkgeld. „Das Trinkgeld ist vor allem in den Restaurants sehr hoch. Als Azubi oft 100-200 Euro pro Woche, und es steigt mit deinem Rang. Die Restaurantleiter trauen sich gar nicht zu sagen, was sie bekommen.“ An der Rezeption bekomme man gerne mal einen Fünfziger zugesteckt, meistens aber fünf bis zehn Euro, wobei er insbesondere von Gästen aus Saudi-Arabien schwärmt. Der Nutzer beantwortet auch die Frage, was sein höchstes Trinkgeld gewesen sei. „Ein betrunkener Unternehmer wollte mir einmal 1 Million Euro Trinkgeld geben. Nachdem ich meinte, ich hätte gar nicht die Berechtigung, eine so hohe Summe in das System einzutragen, verlangte er nach einem Vorgesetzten. Nach einer langen Diskussion einigten wir uns auf 800€.“

Der angebliche Ex-Azubi eines Luxushotels (Symbolfoto) hat bei Reddit ausgepackt. © Andrey Popov / Imago

Auch in einer anderen Fragen geht‘s ums Geld: „Das günstigste Zimmer in der off season“ koste in ihrem Hotel „ca. 340€ und das ist wirklich klein“, berichtet der angebliche Ex-Azubi. Als es um mögliche Intimitäten zwischen Gästen und Hotelmitarbeitern geht, hat er nicht allzu viel zu berichten. Und auch nicht über Bundesliga-Spieler. „Wir haben kaum Sportler, viel mehr Konzernchefs und Adlige.“ Unter den Gästen habe er „sowohl unglaublich nervige als auch total nette und inspirierende Persönlichkeiten“ erlebt.

Angeblicher Ex-Luxushotel zieht über Mitarbeiter vom Leder

Zudem lässt sich der angebliche Ex-Luxushotel-Azubi auch noch über die anderen Angestellten aus und schreibt: „Am anstrengendsten sind aber immer noch die Mitarbeiter. All das, was man nervigen reichen Gästen nachsagt, trifft auf unsere Mitarbeiter und Vorgesetzten zu. Die schicken Anzüge lassen die Leute gerne vergessen, dass wir in den Augen unserer Gäste nicht viel mehr als dressierte Äffchen sind und lassen ihre Komplexe an Azubis raus, bis diese entweder abbrechen oder zu kleinen Stockholm-Syndrom-Miniaturversionen von ihnen werden.“

Klingt nicht, als arbeite er noch dort. Falls er es denn je getan hat und sein Hintergrund als Ex-Luxushotel-Azubi echt ist. Doch wie so oft bei den Reddit-Fragerunden gibt es auch immer eine gute Moral: Seid nett zu euren Mitmenschen. Ein Zimmermädchen erklärte einst, welche Orte im Hotel oft ekelhaft sind. (lin)