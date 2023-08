Hund bei Hitze im Auto? Warum man bei E-Autos besser nicht vorschnell die Scheibe einschlagen sollte

Von: Stella Henrich

Teilen

Tiere im Auto zurücklassen, birgt Gefahren – vor allem bei hohen sommerlichen Temperaturen. Hilfbereitschaft ist bei Passanten gefragt; aber auch Augenmaß.

Kassel ‒ Solange der Hund noch bellt, geht es ihm gut. Könnte man glauben. Doch bei diesen sommerlichen Temperaturen fragt sich der ein oder andere Passant, warum bloß lassen Hundebesitzer ihre Tiere im Auto. Es ist kein Geheimnis: Auch Tiere leiden unter Hitze. Und nur die wenigsten Vierbeiner können wohl die Hupe des Autos bedienen, um Frauchen oder Herrchen herbeizurufen. Ein Labrador überlebte vor einigen Jahren jedenfalls nur, weil er sich auf diese Weise in seiner Not zu helfen wusste.

Für eine Bulldogge aus Thüringen dagegen kam jede Hilfe zu spät. Das Tier verendete qualvoll in der prallen Sonne. Verständlich also, wenn Passanten auf die Idee kommen, kurzerhand die Fensterscheibe des Fahrzeuges einschlagen, um ein eingesperrtes Tier vor dem Hitzetod zu bewahren.

Hund bei Hitze im Auto: Kinder wollten Scheibe einschlagen

Neben einigen alltäglichen Gegenstände, sollten auch Hunde nicht bei Hitze im Auto bleiben. Doch Vorsicht. Eine vermeintliche Rettungsaktion kann auch voll danebengehen. Deshalb sollten Passanten in erster Linie besser die Polizei rufen, um sich nicht unnötig wegen Sachbeschädigung strafbar zu machen, raten Experten. Das Schweizer Online-Portal 20min.ch berichtet von einem Fall, bei dem eine Autoscheibe beinahe zu Bruch gegangen wäre. Aufmerksame Kinder sorgten sich um einen zurückgelassenen Hund. Die Autoinhaberin kam zum Glück rechtzeitig zurück. Dabei stellte sich heraus, dass sie den Innenraum ihres Porsches auf 18 Grad heruntergekühlt hatte. Der Hund, der im Auto auf sie wartete, war wohlauf.

Hunde bei Hitze im Auto? Bei Tesla-Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb gibt es den sogenannten Dog Mode und ein Hinweisschild für Passanten. (Symbolbild) © IMAGO

Bei dem besagten Porsche handelte es sich um ein E-Modell. Autoexpertin und Chefredakteurin des Wirtschaftsmagazins Prestige Business, Isabelle Riederer, erklärte dem Online-Magazin, dass Klimaanlagen in Elektroautos auch ohne laufenden Motor kühlen. Über eine App oder einen Touchscreen seien sie steuerbar und würden zum Vorkühlen des Fahrzeugs benutzt.

„Diese Funktion kann man auch nutzen, um das Auto zu klimatisieren, wenn ein Hund im geparkten Auto ist“, so Riederer. Die Porschebesitzerin will jedenfalls künftig ein Schild in ihr Auto legen, um schlimmeren Ärger abzuwenden. Schließlich wolle niemand, dass seine Autoscheibe zerschlagen werde, wenn eigentlich gar keine Gefahr bestünde und „der verängstigte Hund im Auto sitzt“, heißt es in dem Bericht weiter.

Vierbeiner bei Hitze im Auto: Hundemodus sorgt für angenehme Temperatur im Elektroauto

Tatsächlich gibt es auch einen sogenannten „Dog Mode“ in einigen Elektrofahrzeugen. So verfügen beispielsweise alle Tesla-Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb über einen solchen Hundemodus. Dieser sorgt für angenehme Temperatur im Auto, während die Fahrzeughalter auf Shopping-Tour sind. Mit Rücksicht auf den Familienhund habe Tesla den Hundemodus eingeführt, berichtet businessinsider.de.

Elektroautos: Die zehn beliebtesten Modelle in Deutschland Fotostrecke ansehen

Auf dem Touchscreen eines Tesla-Autos wird laut dem Online-Magazin ein Hintergrund angezeigt, der Passanten wissen lässt, dass das Fahrzeug eine angenehme Temperatur für den Hund hat. Ein Hinweisschild an der Windschutzscheibe ist somit schon im Fahrzeug integriert; zumindest bei einem Tesla.

Bei Hitze im Auto zurücklassen fällt unter Tierquälerei: Das droht Hundehaltern Laut Tierschutzgesetz § 17 droht Hundebesitzern eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe, wenn einem Tier Leid zugefügt wird. Im rechtlichen Sinn begeht derjenige eine Tierquälerei, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig handelt, ein Tier misshandelt, vernachlässigt, unnötig überanstrengt oder dessen Würde in anderer Weise missachtet. Seinen Vierbeiner bei Hitze im verschlossenen Auto zurückzulassen, das sich innen auch schnell auf bis zu 60 Grad Celsius aufhitzen kann, fällt getrost unter Fahrlässigkeit; und somit auch unter Tierquälerei. Quelle: Bundesamt für Justiz

Hund im überhitzten Auto: So erkennen und helfen Sie Tier in Lebensgefahr

Bestehen berechtigte Zweifel daran, dass es einem im Auto zurückgelassenen Vierbeiner gut geht, sollten Passanten dennoch nicht untätig bleiben. Das Wissensmagazin Geo rät zu folgender Vorgehensweise:

Wird ein Tier im Not ausgemacht, sofort einen Notruf absetzen und die Polizei (110) oder die Feuerwehr (112) rufen.

(110) oder die Feuerwehr (112) rufen. Das Tier nicht alleine lassen; sind Sie zu mehrere, sollte eine Person auf jeden Fall beim Auto bleiben und eine andere parallel den Fahrzeughalter suchen (z. B. im nahegelegenen Geschäft ausrufen lassen).

Passanten ansprechen, die als Zeugen dienen können. Gegebenfalls ein Video aufnehmen.

Alle wichtigen Daten notieren: Datum, Ort, Uhrzeit, Automarke, Farbe und Kennzeichen des Wagens.

Datum, Ort, Uhrzeit, Automarke, Farbe und Kennzeichen des Wagens. Auf die Rettungskräfte warten.

Sollte für das Tier akute Lebensgefahr bestehen, kann nach Strafgesetzbuch (StGB, § 34) auch die Scheibe eingeschlagen werden. Ob sich der Vierbeiner in gesundheitlich schlechten Zustand, gar in einem Notfall, befindet, ist laut Peta an diesen Anzeichen zu erkennen: „Wenn der Hund sehr stark hechelt, taumelt, erbricht, eine dunkle Zunge und einen glasigen Blick hat, kann er bereits einen Hitzeschlag erlitten haben und in akuter Lebensgefahr schweben“, heißt es auf der Homepage der Tierrechtsorganisation.

Wurde ein überhitzter Hund aus dem Auto befreit, sollte er als Erste-Hilfe-Maßnahme mit Wasser versorgt werden. Das darf aber keinesfalls eiskalt sein. Zusätzlich zum Trinken sollte der Körper des Tieres mit dem kühlen Wasser eingerieben werden.