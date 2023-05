ICE biegt falsch ab und verfährt sich – Wie gefährlich ist der kuriose Zwischenfall?

Von: Teresa Toth

Ein ICE hat sich am Wochenende verfahren, da er auf ein falsches Gleis geriet. Wie das passieren konnte und wie gefährlich ein solcher Fehler ist, erklärt eine Bahn-Sprecherin.

Magdeburg – Massive Verspätungen, ausgefallene Klimaanlagen oder spontane Gleisänderungen – wer mit der Deutschen Bahn fährt, muss mit allen Eventualitäten rechnen. Dass die Züge der DB aber eine falsche Ausfahrt nehmen und an einem völlig anderen Ort landen als geplant, ist eher ungewöhnlich. Diese Erfahrung mussten jedoch Zuggäste machen, die mit einem ICE auf dem Weg nach Berlin waren und stattdessen auf einem falschen Gleis in Richtung Magdeburg fuhren. Ein solcher Fehler ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch richtig gefährlich werden.

ICE auf falschem Gleis: Verspätung von über einer halben Stunde

Der Schnellzug sollte die Reisenden am Sonntagvormittag (7. April) von Hildesheim nach Berlin bringen. Wie der NDR unter Bezugnahme auf einen Reporter, der privat in dem ICE saß, berichtete, sei der Zug jedoch in eine völlig falsche Richtung gefahren. „Wir sind bei Braunschweig in Richtung Magdeburg gefahren“, berichtet der Reporter aus dem ICE. Zwar soll der kuriose Fehler schnell aufgefallen und der Zug wieder auf seine ursprüngliche Strecke geleitet worden sein, dennoch kamen die Fahrgäste mit einer Verspätung von 31 Minuten an ihrem Ziel an.

Eine gute halbe Stunde kamen die Fahrgäste zu spät, nachdem der ICE zunächst in die falsche Richtung fuhr. © Sebastian Gollnow/dpa

Laut dem NDR-Reporter nahmen es die Gäste mit Humor: „Die wenigen Passagiere haben das mit einem Schmunzeln und ein paar lustigen Sprüchen quittiert“, berichtete er. Wie es zu dem Fauxpas kam, erklärte eine Bahn-Sprecherin dem Spiegel. Demnach habe der verantwortliche Farhdienstleiter den ICE bei Braunschweig auf einen falschen Laufweg gelotst. Die genauen Hintergründe werden derzeit noch ermittelt, so die Sprecherin. Die Fahrgäste seien jedoch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen.

Schnellzug der Deutschen Bahn verfährt sich: Wahrscheinlichkeit für einen solchen Fehler ist gering

Das hätte anders ausgesehen, wenn der Schnellzug auf ein Gleis gelotst worden wäre, auf dem bereits andere Züge unterwegs gewesen wären. Dann wäre es im schlimmsten Fall zu einem Zusammenstoß gekommen. Wie die Bahn jedoch im Kontext vergangener Zwischenfälle deutlich machte, ist die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Unfall extrem gering. Züge können nur dann auf falsche Gleise geleitet werden, wenn diese frei seien.

Trotz häufiger Unzuverlässigkeiten hat die Deutsche Bahn ihre Preise massiv angezogen. Als Grund für die gestiegenen Preise verweist die DB auf Energiekrise und Inflation.