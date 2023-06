Juckreiz bekämpfen: Diese Hausmittel helfen bei Mückenstichen

Von: Michelle Mantey

Bei Mückenstichen sollte man bloß nicht jucken. Hausmittel können helfen, den Juckreiz zu überstehen. Eines davon hat mit Sicherheit jeder zu Hause.

Kassel – Viele Menschen genießen das sommerliche Wetter draußen in der Natur. Da darf eine Abkühlung im See nicht fehlen. Doch hier sticht die Mücke besonders häufig zu. Gerade wenn es allmählich dämmert, sind die Insekten unterwegs und suchen nach Blut. Dabei gibt es einige Hausmittel, die helfen, Mücken fernzuhalten. Leider gelingt das nicht immer, sehr zum Leid der gestochenen Person. Doch diese Hausmittel können gegen den lästigen Juckreiz helfen.

Blut ist für die Fortpflanzung der Mücke besonders wichtig, denn sie benötigt das Eiweiß im Blut, um Eier zu bilden. Damit sie besonders viel Blut saugen kann, gibt sie durch den Stich ein Sekret ab. Das hat laut dem Universitätsklinikum Düsseldorf eine betäubende Wirkung, verhindert die Blutgerinnung und sorgt im Anschluss durch unsere Immunreaktion für den starken Juckreiz.

Mückenstiche sind lästig und lösen einen Juckreiz aus. Einige Hausmittel können dagegen helfen. © Pond5/IMAGO

Diese Hausmittel helfen gegen Juckreiz bei Mückenstichen

Wurde man gestochen, gilt die Regel: Nicht kratzen, denn so können Bakterien in die offene Wunde gelangen. Besser ist es, den Mückenstich direkt zu kühlen. Laut gesundheit.de sollte die Einstichstelle sofort desinfiziert werden. Hier können medizinische Desinfektionsmittel oder auch klarer hochprozentiger Alkohol verwendet werden. Doch nicht kratzen ist gar nicht so einfach. Folgende Hausmittel können helfen, den Juckreiz zu bekämpfen:

Essig

Zwiebel

Ingwer

Aloe vera

Schafgarbe

Spitzwegerich

Quellen: AOK und gesundheit.de

Und so funktioniert es: Einfach wenige Tropfen Essig auf den Mückenstich geben. Auch Aloe vera wirkt kühlend und antiseptisch. Die Zwiebel ist entzündungshemmend und antibakteriell. Sie wird lediglich aufgeschnitten – genauso wie der Ingwer – und auf die Einstichstelle gegeben. Eine weitere Möglichkeit laut ist AOK das Reiben der Blätter der Schafgarbe und des Spitzwegerich zwischen den Fingern. Die zerriebenen Blätter können dann ebenfalls auf die gerötete Stelle gegeben werden. Mit dem Spitzwegerich, ein bisschen Bienenwachs und Pflanzenöl, lässt sich sogar eine Salbe herstellen, die gegen Juckreiz wirkt.

Juckende Mückenstiche: Wie gefährlich sind sie?

Anders als Mücken in tropischen Gebieten sind die Mückenarten in Deutschland in der Regel harmlos. Das gilt auch für die südostasiatische Tigermücke, die mittlerweile ihren Weg nach Europa gefunden hat. Jedoch ist nicht ausgeschlossen, dass es auch hier zu einer Infektion kommen kann. Bei Symptomen wie Atemnot oder Kreislaufbeschwerden sollte sofort einen Arzt aufgesucht werden. Weitere Symptome können laut gesundheit.de Herzrasen, Durchfall, Erbrechen oder Hautausschlag sein. In diesem Fall kann auch eine allergische Reaktion Ursache für die Beschwerden sein.

Um einen Stich zu vermeiden, empfiehlt das Universitätsklinikum Düsseldorf, den Körpergeruch zu überdecken. Dieser ziehe die Mücken besonders an. Hierfür können ätherische Öle in Duftrichtungen wie Lavendel, Eukalyptus oder Zitrusfrüchte verwendet werden. Hier ist jedoch Vorsicht geboten: Da es zu einer Reizung der Haut kommen kann, sollten die Öle nicht direkt auf die Haut aufgetragen werden. (mima)