Karten-Bezahlmethode fällt ab Juli 2023 bei Lidl, Kaufland und Co. dauerhaft weg

Von: Lisa Klein

Teilen

Die Maestro-Funktion wird abgeschafft: Ab Juli 2023 können Kunden damit nicht mehr bezahlen. Was das für den Einkauf bei Lidl, Kaufland und Co. bedeutet.

Kassel – Abgesehen von steigenden Preisen, gibt es einiges, was sich für Kunden beim Einkaufen im Supermarkt 2023 ändert. Dabei gibt es eine Neuerung, die besonders für Aufsehen und Verwirrung sorgt: Ab Juli 2023 gibt es die Maestro-Funktion bei EC-Karten nach 30 Jahren nicht mehr. Europaweit werden dann keine neuen EC-Karten mit Maestro-Funktion mehr ausgestellt und auch Händler akzeptieren die Bezahlfunktion nicht mehr. Doch was bedeutet das für Kunden? Was ändert sich beim Bezahlen?

Maestro-Funktion fällt ab Juli 2023 europaweit weg – das bedeutet es für den Einkauf bei Lidl, Kaufland und Co.

Wer jetzt in Panik gerät, kann aufatmen, erklärt echo24.de. Ja, die meisten werden wohl eine EC-Karte – beziehungsweise Girokarte – mit Maestro-Funktion besitzen. Auch ja: Diese wird es ab Juli 2023 so nicht mehr geben und fällt als Bezahlmethode bei Lidl, Kaufland, Aldi und Co. weg, wie unter anderem „infranken.de“ berichtet. Aber: Die „Verbraucherzentrale“ erklärt auf ihrer Webseite, dass für Kunden in Supermärkten und Discountern sowie im Handel allgemein „auch ohne die Maestro-Funktion die Girokarte in Deutschland voll einsatzfähig“ ist. Denn: Bei der Maestro-Funktion handelt es sich nur um ein sogenanntes „Co-Badge“. Also eine Zusatzfunktion.

Heißt also: Kunden könne auch in Zukunft mit einer Girocard wie gewohnt zahlen und Geld abheben. „Bereits ausgegebene Karten mit Maestro-Funktion sind noch bis zu ihrem Laufzeitende gültig“, erklärt die Verbraucherzentrale. Diese „Übergangszeit“ für bereits ausgestellte Karten mit Maestro-Funktion läuft bis Ende 2027. Von einem kompletten „Aus“ an dieser Stelle zu sprechen, wäre also falsch. Gegenüber IPPEN.MEDIA hat Kaufland bereits ausführlich erklärt, was der Wegfall der Maestro-Funktion für Kunden bedeutet.

So können Kunden sowohl bei Kaufland als auch Lidl in den Filialen weiterhin problemlos einkaufen. Laut eigener Angaben mit Girocard, Visa, Mastercard, American Express, V-Pay, GooglePay und ApplePay sowie natürlich klassisch mit Bargeld. Währenddessen hat Kaufland sogar ein ganz neues Bezahlsystem eingeführt – das ohne Bargeld und Bankkarte funktioniert.

Ab Juli 2023 keine Maestro-Funktion mehr – zum Bezahlen im Ausland werden Alternativen nötig

Allerdings gibt es noch ein großes Aber – und das hauptsächliche Problem für EC-Karten-Besitzer: Die Girokarte ist ohne Maestro-Funktion nur in Deutschland problemlos einsetzbar. Zum Bezahlen im Ausland wird eine andere Funktion als Maestro-Ersatz benötigt, zum Beispiel die V-Pay-Funktion. „Für die Bezahlfunktion im Ausland müssen die Banken für neu ausgestellte Karten ab 2023 andere Systeme nutzen“, erklärt die Verbraucherzentrale. Eine weitere Änderung kommt auf Aldi-Kunden zu, der Discounter testet nämliche einen Online-Lieferservice, wie HEIDELBERG24 berichtet.

Die Maestro-Funktion wird abgeschafft: Ab Juli 2023 können Kunden damit nicht mehr im Inland und Ausland bezahlen. Was bedeutet das für den Einkauf bei Lidl, Kaufland und Co.? © picture alliance/dpa | Sven Hoppe / IMAGO / Zoonar / Fotomontage: echo24.de

Keine Maestro-Funktion mehr ab Juli 2023: Zahlen im Ausland mit diesen Alternativen möglich

EURO Kartensysteme erklärt gegenüber echo24.de: Wer bisher eine Girocard mit Maestro-Funktion besitzt, „wird mit dem regulären Kartenaustausch eine neue Lösung erhalten. In der Regel kombinieren Banken und Sparkassen die Girocard mit einem anderen Co-Badge, z. B. Debit Mastercard, Visa Debit oder der V Pay-Funktion.“

Kunden können alternativ beispielsweise auch auf eine Kreditkarte zum Zahlen im Ausland zurückgreifen und beispielsweise künftig die Girokarte ohne Maestro-Funktion nur noch im Inland nutzen. Dafür fallen je nach Bank unterschiedliche Gebühren an. Hier zusammengefasst, welche Alternativen es zu der Maestro-Funktion gibt.

Vor allem für Händler in Deutschland ändert sich allerdings durch Maestro-Aus etwas: Wer bislang nur Karten mit Maestro-Funktion akzeptiert hat, muss laut dem „Handelsblatt“ bei seinem Kartenlesegerät die Annahme von beispielsweise Kreditkarten als Alternative oder anderen Bezahlmethoden freischalten. Dadurch kommen auf Händler gegebenenfalls Kosten zu.