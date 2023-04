Käse jetzt dauerhaft günstiger: Lidl und Kaufland senken Preise – Aldi zieht nach

Von: Pauline Wyderka

Preis-Schlacht der Discounter zugunsten der Kunden? Nachdem Lidl und Kaufland zuletzt die Käsepreise senken, zieht Aldi jetzt nach.

Eine Krise nach der anderen hinterlässt ihre Spuren an den Menschen und im Geldbeutel. Während sich aktuell viele fragen, ob sie mit ihrem Nettogehalt schon als arm zählen, merken immer mehr Menschen, dass vor allem Lebensmittelpreise in den letzten Jahren immer wieder in die Höhe geschnellt sind. Nachrichten wie diese erfreuen Kunden darum immer wieder: Lidl will die Preise für Käse dauerhaft senken. Auch Aldi soll jetzt nachziehen, wie HEIDELBERG24 berichtet.

Nach zahlreichen Hiobsbotschaften von Preiserhöhungen, wie kürzlich erst bei Gurken, deren Preise horrend in die Höhe schossen, darf es auch einmal gute Neuigkeiten geben. So soll es laut Pressemitteilung von Lidl aktuell eine „Entspannung auf vereinzelten Rohstoffmärkten“ geben. Darum sieht der Lebensmittelhändler sich nun in der Position, dies in Form niedrigerer Preise an die Kunden weiterzugeben.

Wie Lidl mitteilt, seien seit Beginn des Jahres bereits die Preise von mehr als 600 Artikeln gesenkt worden. Nun seien erst einmal verschiedenste Käsesorten an der Reihe. Eine Liste der Preissenkungen bei Lidl im Überblick:

Edamer in Scheiben, 400g von 3,49 Euro auf 2,99 Euro (Grundpreis neu 7,48 Euro/kg)

Gouda in Scheiben, 400g von 3,49 Euro auf 2,99 Euro (Grundpreis neu 7,48 Euro/kg)

Tilsiter Scheiben, 400g von 3,49 Euro auf 2,99 Euro (Grundpreis neu 7,48 Euro/kg)

Butterkäse in Scheiben, 400g von 3,49 Euro auf 2,99 Euro (Grundpreis neu 7,48 Euro/kg)

Käse-Singles, 150g von 1,69 Euro auf 1,39 Euro (Grundpreis neu 9,27 Euro/kg)

Gouda gerieben, 250g von 2,59 Euro auf 2,19 Euro (Grundpreis neu 8,76 Euro/kg)

Mozzarella gerieben, 250g von 2,59 Euro auf 2,19 Euro (Grundpreis neu 8,76 Euro/kg)

Emmentaler gerieben, 250g von 2,59 Euro auf 2,19 Euro (Grundpreis neu 8,76 Euro/kg)

Gratinkäse gerieben, 250g von 2,59 Euro auf 2,19 Euro (Grundpreis neu 8,76 Euro/kg)

Weißkäse in Salzlake, 1,5kg von 8,49 Euro auf 7,99 Euro (Abtropfgewicht: 1 kg. Grundpreis neu 7,99 Euro/kg)

Zum gleichen Zeitpunkt kündigt auch die Kette Kaufland, die wie Lidl ebenfalls zur Schwarz-Gruppe gehört, umfangreiche Preissenkungen bei Molkereiprodukten an. Auch bei Kaufland ist demnach Käse an der Reihe. Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, fallen die Käse-Preise um fast 18 Prozent.

Bei Kaufland sollen laut Pressemitteilung des Unternehmens die 400-Gramm-Packung Gouda in Scheiben (48% Fett i. Tr.) statt 3,49 Euro nur noch 2,99 Euro kosten. Das sei eine von mehreren Preissenkungen bei Käse-Produkten, die Kaufland in den vergangenen Monaten getätigt habe.

Es dauert kaum einen Tag, schon kontert Aldi mit eigenen Preissenkungen – ebenfalls beim Käse. Zuletzt purzelten die Preise für Kaffee und Speiseöl bei dem Discounter. Nun ist – Überraschung – wie bei den Discounter-Konkurrenten der Käse an der Reihe. Ab dem 25. April sollen folgende Produkte demnach bis zu 17 Prozent günstiger sein:

HOFBURGER Reibekäse, 250-Gramm-Beutel von 2,59 Euro auf 2,19 Euro (Grundpreis neu 8,76 Euro/kg)

HOFBURGER Gouda/Mozzarella gerieben, 250-Gramm-Beutel von 2,59 Euro auf 2,19 Euro (Grundpreis neu 8,76 Euro/kg)

GUT bio Reibekäse, 150-Gramm-Beutel von 1,99 Euro auf 1,79 Euro (Grundpreis neu 13,27 Euro/kg)

HOFBURGER Gouda/Tilsiter in Scheiben, 400-Gramm-Packung von 3,49 Euro auf 2,99 Euro (Grundpreis neu 7,48 Euro/kg)

HOFBURGER Käse-Aufschnitt, 250-Gramm-Packung von 2,49 Euro auf 1,99 Euro (Grundpreis neu 7,96 Euro/kg)

HOFBURGER Emmentaler in Scheiben, 250-Gramm-Packung von 2,89 Euro auf 2,69 Euro (Grundpreis neu 7,96 Euro/kg)

HOFBURGER Butterkäse/Edamer in Scheiben, 400-Gramm von 3,49 Euro auf 2,99 Euro (Grundpreis neu 7,48 Euro/kg)

HOFBURGER Emmentaler gerieben, 250-Gramm-Beutel von 2,59 Euro auf 2,19 Euro (Grundpreis neu 8,76 Euro/kg)

HOFBURGER Gouda jung in Scheiben, 250-Gramm-Packung von 2,49 Euro auf 1,99 Euro (Grundpreis neu 7,96 Euro/kg)

HOFBURGER Maasdamer in Scheiben, 300-Gramm-Packung von 2,99 Euro auf 2,49 Euro (Grundpreis neu 8,29 Euro/kg)

Lyttos Snackwürfel, 150-Gramm-Packung von 2,79 Euro auf 2,49 Euro (Grundpreis neu 16,58 Euro/kg)

Zuletzt lieferten sich die drei Discounter Lidl, Kaufland und Aldi bereits eine „Preisschlacht“ um das günstigste Angebot bei Butter. Ein Grund für die sinkenden Preise bei Butter sei demnach auch gewesen, dass Kunden zunehmend zur Margarine griffen. (paw)