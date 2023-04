„Muss meiner Wut Luft machen“: Frau regt sich tierisch über Kaufland-Angebot auf

Von: Robin Dittrich

Teilen

Kaufland wollte auf Facebook nur mit einem neuen Song für ihren Supermarkt werben. In den Kommentaren erhielten sie stattdessen eine Wutrede.

München – In Zusammenarbeit mit dem Partysänger „Micha von der Rampe“ warb Supermarktkette Kaufland auf Facebook mit einem neuen Song. In den Kommentaren waren allerdings nicht viele Facebook-Nutzer angetan. Eine Frau schrieb sich mit einer regelrechten Wutrede ihren Ärger von der Seele.

„Muss meiner Wut Luft machen“ – Frau regt sich über Kaufland-Spot auf

„Kaufland Kaufland, schöne Preise, Sparen Sparen überall“, singt Micha Kible aka Micha von der Rampe in seinem neuesten Hit in Zusammenarbeit mit Kaufland. Über 65 Kommentare erhielt der Supermarkt-Riese auf seinen Facebook-Post zu dem neuen Lied. Die Facebook-Nutzer waren nicht unbedingt angetan von dem neuen Werbe-Song. Eine Frau schrieb: „Ich muss jetzt mal meiner Wut Luft machen.“ Ihr ging es gehörig gegen den Strich, dass Produkte oftmals nicht bei Kaufland zu finden sind, wenn diese in einer Woche vergünstigt erhalten werden können.

„Das ist mir jetzt zum x-ten mal passiert, dass ich während einer Angebotswoche mehrfach ins Geschäft fahre und die Sachen sind bereits am ersten Tag vormittags ausverkauft und es kommt auch nichts mehr nach“, schrieb sie weiter. Komischerweise ist das vergünstigte Produkt laut ihr wieder im Sortiment zu finden, wenn die Rabattaktion beendet ist. „Witzigerweise: Ist die Angebotswoche kaum vorbei – zack... sind auch wieder die Waren da. Ganz miese Sache“, beendete die Frau ihre Wutrede. Ähnlichen Unmut äußerte kürzlich ein Kunde, der bei Kaufland auf eine „Mogelpackung“ aufmerksam machte.

Kaufland reagiert auf die Facebook-Wutrede

Kaufland reagierte auf die Wutrede der Kundin, aber nur mit einer standardisierten Antwort. „Es tut uns leid, dass die Angebote in deiner Filiale offenbar oft vergriffen sind.“ Auch eine Erklärung für die leeren Regale hat Kaufland: „Leider sind diese immer nur solange verfügbar, wie der Vorrat reicht.“ Bei anderen Facebook-Usern konnte die Supermarktkette mit dieser Antwort nicht punkten. „Nur komisch, dass schon gleich morgens um 7.00 Uhr nichts mehr da ist. Denkt ihr, die Kunden sind d...?“, hieß es unter anderem.

Eine Frau ließ auf Facebook ihrem Ärger über Kaufland-Angebote freien Lauf. © Michael Gstettenbauer/Imago (Symbolbild)

Teilweise versuchten andere Kunden auch, eine mögliche Erklärung zu finden: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass früh oft keine im Prospekt angebotene Ware vorhanden ist, aber dafür dann wieder ab Mittag.“ Wie die Verbraucherzentrale schreibt, „muss ein Kunde davon ausgehen können, dass angebotene Ware angemessen lange vorrätig ist, wenn ein Produkt zu einem bestimmten Preis beworben wird.“ Kann man den Kunden Glauben schenken, ist das bei Kaufland nicht immer der Fall. Ein anderer Kunde teilte derweil einen regelrechten „Ekel-Fund“ bei Kaufland.