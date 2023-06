Mini-Wassermelonen? Kaufland unterläuft Panne – „Ich breche ab haha wie geil“

Von: Armin T. Linder

Technik mit Tücken: Kaufland preist versehentlich Ringelblumen als Mini-Wassermelonen an und kassiert viel Spott unter pflanzenbegeisterten Menschen.

Hamburg – Immer mehr Supermärkte stellen auf digitale Preisschilder um. Ein klarer Vorteil liegt auf der Hand: Wenn ein Artikel teurer oder günstiger wird und/oder vorübergehend im Angebot ist, muss kein Mitarbeiter von Hand die kleinen Pappkärtchen austauschen. Doch es handelt sich offenbar um Technik mit Tücken: Das Schild „Hähnchen-Fleischwurst mit Paprika/Knoblauch“ an einem Pflanzenregal bei Lidl sorgte einst in der Facebook-Gruppe „WIR SIND GARTEN - Zimmerpflanzen“ für Lacher.

Kaufland-Fail: Ringelblumen als Mini-Wassermelonen angepriesen

Ist es Zufall, dass dort nun ein ähnlicher Fail publik wurde? Sind Pflanzenregale für Pannen bei elektronischen Schildern besonders anfällig? Oder schauen die Menschen mit grünem Daumen einfach genauer hin? Man weiß es nicht – jedenfalls macht nun eine Frau, die ihren Angaben zufolge aus Hamburg kommt, den Rest der Gruppe auf ihre eigene Supermarkt-Entdeckung aufmerksam. „Eben bei Kaufland gesehen ..... die hatte ich mir immer ganz anders vorgestellt“, schreibt sie. Und das Foto zeigt, was sie meint: „Mini-Wassermelonen“ ist auf dem Schild zu lesen, nebst einem „Stückpreis“ von 2,99 Euro. Dabei stehen dahinter doch blühende Pflanzen im Topf!

Rund 200 Likes und Dutzende Kommentare gab es für die Kaufland-Entdeckung in den ersten knapp fünf Tagen. „Ringelblumen tragen Melonen?“, wundert sich eine. „Für Kaufland anscheinend“, so die Antwort. Andere juxen: „Tja, immer wieder neue Züchtungen“, „Na dann guten Appetit“ und „Die werden noch“, schreiben sie. Eher unwahrscheinlich, dass das, was hier aussieht wie Ringelblumen, sich am Ende zu Mini-Wassermelonen entwickelt. „Ich breche ab haha wie geil Ringelmelonen“, amüsiert sich eine weitere Nutzerin über die seltsame „Kreuzung“.

Kaufland-Fail wohl kein Einzelfall: „Die spinnen zu jeder Jahreszeit“

Eine andere Pflanzen-Freundin geht sachlicher ans Thema ran: „Das sind elektronische Preisschilder, die machen schon mal, was sie wollen, wir hatten letztens bei uns im Laden auch am Wein auf einmal irgendeine Süßigkeit stehen“, schreibt sie. „Vielleicht liegt es an der Wärme, dass die Technik spinnt“, unkt die Entdeckerin. Und bekommt eine lachende Antwort: „Die spinnen zu jeder Jahreszeit.“

Eine andere Nutzerin scheint ebenfalls vom Fach zu sein: „Das dauert immer etwas, bis sich die Schilder neu aufgespielt haben. Vielleicht kamst du gerade in dem Moment, als es noch das alte war. Aber lustig ist es trotzdem.“ Dem stimmen wohl einige zu. Ein Rewe-Insider hat kürzlich erklärt, was denn das meistverkaufte Produkt in ihrer Filiale sei - er kann es sich selbst nicht erklären. (lin)