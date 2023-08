Neue Datenschutz-Regeln bei WhatsApp: So kompliziert ist der Widerspruch für Nutzer

Von: Stefanie Lipfert

Whatsapp ändert ihre Datenschutzrichtlinien. So möchte die App persönliche Daten für Werbung nutzen; und erschwert es den Nutzern, sich dagegen zu wehren.

Kassel – Neben vielen neuen Updates informiert Whatsapp seine Nutzer aktuell über eine neue Datenschutzrichtlinie. Dafür möchte der Messenger-Dienst personenbezogene Daten für Werbung nutzen. Wer das nicht möchte, kann Widerspruch einlegen. Das ist jedoch einfacher gesagt als getan: Viele Formulierungen und Einzelschritte sollen dabei abschrecken.

Widerspruch gegen Whatsapp-Datenschutzrichtlinie: Viele Hürden für Nutzer

In der Regel müssen sich Unternehmen, die Online-Dienste anbieten, an bestimmte Richtlinien halten, wenn sie Daten von Besuchern auf ihrer Website oder die Daten registrierten Nutzer verarbeiten. Dafür wurde die Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) eingeführt. Am 25. Mai 2018 hat die Europäische Union die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft gesetzt, die neue Standards für den Schutz von Privatsphäre und Daten festlegt.

Doch nicht immer halten sich Unternehmen an diese Richtlinien, so wie auch der Messenger-Dienst. Am 17. Juli musste Whatsapp seine Datenschutzrichtlinien überarbeiten. Wie das Branchen-Magazin Techbook mitteilt, informiert Whatsapp die Nutzer schrittweise über die Veränderungen.

Whatsapp-Datenschutz: Dafür will die App personenbezogene Daten nutzen

Zur Verbesserung des WhatsApp Customer Supports.

Zur Förderung von Sicherheit und Integrität

Zur Verbesserung des WhatsApp Services durch die Entwicklung neuer Funktionen / Aktualisierung vorhandener Funktionen

Speichern und Teilen von Informationen, wenn Whatsapp juristischen Rat sucht / Whatsapp sich im Kontext von Gerichtsverfahren schützen muss

Speichern und Teilen von Informationen mit anderen, einschließlich Strafverfolgungsbehörden / auf rechtliche Anfragen zu reagieren.

Für Business Intelligence und Analytics

Mit den neuen Datenschutzrichtlinien möchte die Erlaubnis der Nutzer, um ihre Daten für ein „berechtigten Interesses“ verwenden zu können. Durch die passive Zulassung von Whatsapp-Nutzern sei aber vielen nicht bewusst, welche Möglichkeiten Whatsapp dadurch habe. Auch die Begrifflichkeit, „berechtigte Interessen“ ist eher vage, moniert Techbook.

Im Hilfebereich von Whatsapp findet man folgende Formulierung: „Du hast außerdem jederzeit die Möglichkeit, der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu widersprechen, die mit dem Zweck des Direktmarketings erfolgt – und zwar unabhängig von der Verarbeitung zugrunde liegenden Rechtsgrundlage.“ Wenn Nutzer dem nicht widersprechen, sammelt nach Angaben von Techbook Whatsapp die Daten, um personalisierte Werbung zu schalten.

Datenschutzrichtlinien auf Whatsapp: Langer, steiniger Weg zum Widerspruch

Doch wie können Whatsapp Nutzer nun verhindern, dass persönliche Daten verwendet werden? Um den Datenschutzrichtlinien zu widersprechen, nennt Techbook zwei Möglichkeiten: entweder auf den Benachrichtigungsbanner klicken oder die FAQ-Website von WhatsApp aufrufen.

Darüber gelangen Nutzer zu einem Formular – auf denen sich folgende Optionen finden: „Wie kann ich meine Informationen löschen?“ Und: „Wie kann ich der Verarbeitung meiner Informationen widersprechen?“. Klickt man auf Letztere, öffnet sich ein Reiter, in dem wieder die verschiedenen Bereiche der Datenverarbeitung aufgelistet werden. Die Datenverarbeitung für personalisierte Werbung ist zwischen den anderen Aufzählungen gut versteckt.

Bevor man „Ich möchte Widerspruch einlegen“ auswählen kann, versuche Whatspp, wieder auf die ursprüngliche FAQ-Seite umzuleiten. Außerdem fordert der Messenger-Dienst eine genaue Angabe, gegen welche Datenverarbeitung Widerspruch einlegt wird. Nach Angaben von Techbook kann Whatsapp den Widerspruch ablehnen, wenn er sich nicht auf das Direktmarketing beziehe, sondern auf einen anderen Aspekt.

Widerspruch gegen Datenrichtlinien bei Whatsapp: Nutzer müssen sich rechtfertigen

Wenn schließlich „Ich möchte Widerspruch einlegen“ ausgewählt wurde, müssen Nutzer in einem Formular eine E-Mail-Adresse und die Handynummer des WhatsApp-Accounts angeben. Der Messenger-Dienst sendet eine Mail, mit der gleichen Aufforderung wie auf der Website: Man solle angeben, welcher Datenverarbeitung man widersprechen möchte und den Widerspruch begründen.

Whatsapp prüfe daraufhin den eingelegten Widerspruch. Jedoch habe Whatsapp die Möglichkeit, die Prüfung zu unterlassen, wenn der Nutzer „keine ausreichenden Informationen“ vorgelegt habe. Die Datenverarbeitung endet schließlich, wenn der Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zum Direktmarketing akzeptiert wird.

Whatsapp und Datenschutzrichtlinien: App im Visier von Verbraucherschutzbehörden

Nach Angaben von euractiv.de stand WhatsApp in der Vergangenheit im Visier der Verbraucherschutzbehörden, nachdem das Unternehmen im Januar 2021 seine Datenschutzrichtlinien und Geschäftsbedingungen aktualisiert hatte. Verbraucherorganisationen hatten sich darüber beschwert, dass das Unternehmen Nutzer in unzulässiger Weise unter Druck gesetzt habe.

Whatsapp forderte, Änderungen zu akzeptieren, ohne deren Auswirkungen ordnungsgemäß zu erläutern. Daraufhin wurde der Messenger-Dienst aufgefordert, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Ein unbedachter Klick kann schnell passieren, schließlich updatet der Messenger-Dienst stetig seine Anwendung. Aus Sicht so mancher Verbraucher dürfte eine neue 120-Tage-Frist bei Whatsapp eine ähnlich fatale Auswirkung haben: Ein Blick in die Whatsapp-Richtlinien zeigt auf, dass inaktive Konten nach einer gewissen Zeit gelöscht werden. Und zwar ohne Benutzer vorab zu warnen. (sli)